El calvario de Moisés Padilla tras denunciar a líder de la iglesia La Luz del Mundo

GUADALAJARA, MÉXICO.- En las últimas semanas han salido a la luz escalofriantes testimonios de víctimas de abuso sexual de parte de los líderes de la iglesia La Luz del Mundo, pero uno que ha quedado casi en el olvido fue el de Moisés Padilla, quien sufrió las agresiones del fundador de la congregación cuando era un niño.



Fue en 1997 que Padilla denunció que Samuel Joaquín Flores, lo tocó de forma indebida cuando realizaron un viaje a finales de 1981.



"Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene", relató el hombre al programa Detrás de la Noticia de Televisa para hacer público lo que vivío cuando formó parte de la iglesia.



"Yo me sentí confundido (…) Pero como siempre en la iglesia nos han dicho que no debemos juzgar a un ‘varón de Dios’, yo callé", agregó.



Asimismo, presentó el caso en la fiscalía mexicana, pero las fuertes influencias de Joaquín Flores nunca dejaron que prosiguiera el caso.

Secuestro

Como si haber sido abusado no fuera suficiente, Padilla fue víctima de secuestro y su vida estuvo al borde de la muerte tras recibir más de 50 puñaladas en su cuerpo.



Para los miembros de la congregación, la víctima de Samuel Joaquín Flores era nada más que un difamador con "oscuros intereses".



Moisés fue raptado frente a su casa en Guadalajara y fue llevado a un paraje solitario donde lo apuñalaron varias veces en la nuca, costado, espalda y pecho.

Vea aquí: El escalofriante testimonio de víctima del líder de la iglesia La Luz del Mundo



“Sentí como que algo me tronaba”, describió el primer piquetazo que recibió cerca de la nuca, en una entrevista que entonces concedió a Noticias Univision. “Sentí otros impactos en la parte de la espalda y de los costados (…) Cuando aflojé el cuerpo ellos pensaron que yo ya estaba muerto”, continuó.



La iglesia La Luz del Mundo hasta la fecha sostiene que su exdirigente, quien falleció en 2014, jamás fue llevado ante los tribunales por ninguna denuncia.



“Fueron igualmente acusaciones falsas, ninguna de ellas procedió y constan en documentos oficiales que fueron simplemente calumnias”, dijo Adrián Calvillo, vocero de esta iglesia, a la periodista Ahtziri Cárdenas, corresponsal de Univision en Jalisco.

Solicitud de asilo

Un año después del brutal ataque, Padilla solicitó asilo al gobierno de Estados Unidos denunciando que su vida corría peligro en México.



En el expediente que la víctima presentó a las autoridades estaban denuncias que él y otros feligreses interpusieron entre 1997 y 9978 contra Samuel Joaquín Flores ante la PGR de México y la Secretaría de Gobernación y que ninguna prosperó.



En estos documentos señala que Primintivo Padilla, padre de Moisés, puso a la disposición del servicio del líder de la iglesia a su hija Magdalena, quien vivió bajo la "servidumbre" de Flores.



La denuncia también alega que en 1982, cuando tenía 16 años, fue invitado a un viaje a Puerto Vallarta con Joaquín Flores. “A base de engaños abusó (de mí) sexualmente al llevar acabo conmigo un acto erótico sexual, incluyendo una cópula, que me provocó un grave trastorno emocional y espiritual”, cita.

Lea aquí: Los perturbadores detalles del caso de abuso que hunde al 'apóstol' Naasón Joaquín García



En su declaración señaló que el llamado ‘Apóstol’ le dijo que era un “ángel” que no tenía sexo y le pidió que no hablara nunca más sobre lo ocurrido. “Posteriormente me enteré que otra de mis hermanas era seducida por Samuel Joaquín y que Magdalena se encontraba sufriendo vejaciones”, agrega.



Tras todas estas evidencias, en mayo de 1999 la Oficina de Inmigración de Estados Unidos le notificó que recibiría el asilo.



Antes de otorgarle los documentos, Moisés fue atendido por un psicológo que aseguró, después de varias sesiones, que tenía ansiedad con estrés postraumático lo que ayudó para que no fuera deportado a México.



Asimismo, un doctor que atendía a refugiados torturados constató que el exmiembro de la iglesia tenía 53 cicatrices en su cuerpo, incluyendo dos en la nuca, 14 en el cuello, 20 en el pecho y 10 en los costados.



Pero fue hasta el 2000 que su abogada le confirmó que su caso se había cerrado porque ganó el asilo y que al años siguiente calificaría para una residencia permanente.

Esfumado de la faz de la tierra

Tras obtener su estatus de refugiado poco o nada se ha vuelto a saber de Moisés Padilla. Las autoridades no brindaron información de la víctima de abuso por políticas de confidencialidad para resguardar su vida.



No está claro si obtuvo su residencia, si sigue viviendo en Estados Unidos o si salió del país.

Se desconoce si el mexicano será testigo en el juicio que se realiza contra el actual líder de la iglesia Nassón Joaquín García, quien enfrenta un juicio por el delito de violación y prostitución de menores.