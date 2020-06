¿Seattle tomado por "anarquistas"? Trump en guerra con las autoridades locales

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una disputa en Twitter estalló este jueves entre Donald Trump y las autoridades del estado de Washington después de que el presidente estadounidense acusara a éstas de abandonar una zona de Seattle a "horribles anarquistas" y "terroristas domésticos".



La razón del enfrentamiento es una "zona autónoma", sin presencia policial, establecida en Seattle esta semana por líderes de las protestas raciales tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

"Recuperen su ciudad AHORA. Si no lo hacen, lo haré yo", advirtió el mandatario en un tuit el miércoles de noche, en el que llamó a los manifestantes "terroristas domésticos".



"Este no es un juego. Estos horribles anarquistas tienen que ser detenidos. INMEDIATAMENTE. MUÉVANSE RÁPIDO", escribió poco después.



Trump, que atacó al gobernador de Washington, Jay Inslee y la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, no se refirió explícitamente a la llamada "Área Autónoma del Capitolio" proclamada esta semana por los manifestantes, pero sus tuits siguieron de cerca un informe sobre el tema en la cadena conservadora Fox News, que sigue fervientemente.



El informe describió "la toma total de un área de siete manzanas en un barrio de Seattle", diciendo que los manifestantes armados estaban patrullando la zona.



Según medios locales, los manifestantes se han instalado efectivamente en las calles que rodean una comisaría de policía desalojada, pero no se informó hasta ahora de ningún incidente de violencia en la zona, que ha servido como una especie de experimento comunal.

"Un hombre que es totalmente incapaz de gobernar debe mantenerse al margen de los asuntos del estado de Washington. Deje de tuitear", escribió Inslee.



"Háganos sentir más seguro, regrese a su búnker", dijo por su parte Durkan, en relación al lugar en donde habrían llevado a Trump por seguridad durante una manifestación en la capital.



Otras masivas protestas contra la brutalidad policial tras la muerte de Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco, se han realizado en el país.