Hijos de "El Chapo" imponen toque de queda y advierten a quien lo incumpla

CULIACÁN, MÉXICO.-"No estamos jugando", fue la advertencia que los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán hicieron esta semana a los pobladores de Culiacán, luego de que impusieran un toque de queda para evitar los contagios por coronavirus.



En varios videos, que circulan en redes sociales, se puede ver a miembros del Cartel de Sinaloa supervisando las calles a bordo de vehículos y fuertemente armadas.

Los hombres, que usan chalecos antibalas advirtieron que quien no cumpla con el toque de queda se hará acreedor de castigos como golpes con tablas, arrestos, así como el pago de multas.



“Se les informa que después de las diez de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, sino agarran el rollo los vamos a tablear a la ver**, son órdenes de arriba de ‘Los Chapitos (como les dicen a los hijos de Guzmán Loera). No es juego, no estamos jugando’", gritan los hombres desde el vehículo.



“Toda esa persona que no tiene negocios, sin oficio ni beneficio le va a caer la tabla, se lo va a llevar la patrulla a barandilla dos días y aparte tiene que pagar una multa”, agregó el presunto integrante del Cartel de Sinaloa.

