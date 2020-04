China reporta sólo 3 nuevos casos de coronavirus

BEIJING, CHINA. - China reportó el lunes únicamente tres nuevos casos de coronavirus y no registró decesos por 12do día en fila.



Un total de 723 personas permanecen hospitalizadas y sólo menos de 1.000 siguen en aislamiento y bajo observación por ser casos sospechosos o por haber dado positivo a Covid-19 sin presentar síntomas.



Beijing sumó únicamente un caso postmortem a su registro, con lo que el total de China ascendió a 4,633 decesos entre sus 82,830 infecciones. De los nuevos casos, dos eran importados y uno más fue detectado en la provincia de Heilongjiang, en la frontera con Rusia, según la Comisión Nacional de Salud.



Una persistente ola de calor atrajo nuevamente a personas a las playas, ríos y senderos del sur de California, desatando advertencias de las autoridades de que violar las órdenes de confinamiento podría revertir los avances en el combate al coronavirus.

DE INTERÉS: Seúl insiste en que los rumores sobre Kim Jong Un son falsos



Decenas de miles de personas salieron a la playa de Newport Beach en el condado Orange, donde las multitudes eran comparables a las de un fin de semana o al feriado del 4 de Julio, y los salvavidas pidieron a los grupos de más de seis personas que se mantuvieran alejados de los demás.



En la vecina Huntington Beach también se registraron multitudes a pesar del cierre de estacionamientos y restricciones de parquímetros en la Autopista de la Costa del Pacífico. La temperatura rondó los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit).



Robin Ford vio con preocupación el aumento de visitantes.



“A menos que todas estas personas vivan bajo el mismo techo, no parece haber mucho distanciamiento social”, dijo Ford al diario Orange County Register. “Podrían estar más distanciados”.



Las escuelas públicas de la provincia de Ontario en Canadá permanecerán cerradas hasta el 31 de mayo debido a la crisis del coronavirus.



El ministro de educación de la provincia, Stephen Lecce, anunció la medida afirmando que estuvo basada en recomendaciones de expertos y que la fecha podría incluso ser postergarse nuevamente. Los estudiantes allí ya llevan un mes recibiendo clases por internet.



El Ministerio de Educación dice que ha repartido 20.000 iPads a alumnos que carecen de los recursos económicos para acceder a la educación por internet.



Italia registró su menor aumento en decesos por COVID-19 desde que el país comenzó las medidas de confinamiento a mediados de marzo.



El Ministerio de Salud dijo que el domingo hubo 260 muertes, la cifra más baja el 14 de marzo, cuando se registraron 175 muertes.



Este domingo el primer ministro Giuseppe Conte anunciará qué restricciones se levantarán a partir del 3 de mayo.



Italia tiene 26,644 decesos oficiales por coronavirus, pero la cifra podría ser mucho mayor ya que muchas personas que murieron en sus hogares o asilos y no se sometieron a las pruebas para detectar el coronavirus.



Arabia Saudita firmó un acuerdo por más de 264 millones de dólares con China para realizar 9 millones de pruebas médicas.



El acuerdo también proporciona al reino 500 personas para llevar a cabo las pruebas en seis laboratorios que se establecerán en todo el país.



Riad dijo que el acuerdo con el Grupo BGI indica que el reino está “en una carrera contra el tiempo para diagnosticar casos y aislarlos”.



Cuatro personas más murieron en Grecia por COVID-19 en las últimas 24 horas para elevar el total a 134.



El país tiene en total 2.517 casos confirmados de la enfermedad.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dicen que se han reportado más de 30,000 casos confirmados de Covid-19 en los 54 países de dicho continente.



El informe emitido el domingo mostró que hubo 1,374 muertes en África. Solo dos países no han reportado ningún caso: Lesoto y las islas Comoras.



Sudáfrica tiene el mayor número de casos de Covid-19 del continente con 4.361, seguido por Egipto con 4,319; Marruecos 3,897 y Argelia 3,256 casos.





España reportó el domingo su menor cifra de fallecidos por coronavirus en cinco semanas. Las autoridades de salud dijeron que 288 personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que representa un total de 23,190 desde el inicio del brote.



El número diario de infecciones confirmadas también disminuyó. España cuenta con 207,634 casos confirmados en general.



El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dará detalles el martes sobre nuevas medidas para reducir el confinamiento después de que a los niños se les permitiera salir por primera vez este domingo, luego de seis semanas de encierro.

ADEMÁS: Nueva Zelanda ha ganado una batalla contra el coronavirus