Guatemala: 44 migrantes deportados dan positivos a Covid-19 

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Cuarenta y cuatro migrantes que llegaron a Guatemala el lunes --deportados en un vuelo desde Estados Unidos-- dieron el jueves positivo a Covid-19.

Las autoridades guatemaltecas habían suspendido vuelos durante la Semana Santa por temor a contagios, pero el 13 de abril los renovaron.



Ese día llegaron dos vuelos de deportados: uno con 106 migrantes procedentes de El Paso, Texas, y el otro con 76 desde Brownsville, Texas. Pasajeros de este último fueron los que resultaron contagiados, informó a The Associated Press un oficial de gobierno con conocimiento de la situación, pero que no está autorizado a dar información.

LEA: ¿Y si el coronavirus proviene de un laboratorio en Wuhan? EEUU lo investiga



El mismo lunes, tres migrantes que presentaban tos y fiebre fueron separados tras su llegada a Guatemala y el Ministerio de Salud dijo que uno de ellos había resultado positivo. Tras la situación, se dispuso realizar la prueba de Covid-19 al resto de los pasajeros, informaron entonces las autoridades.



Desde el 13 de marzo, que se anunció el primer caso del nuevo coronavirus en Guatemala, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 1,500 guatemaltecos, de los cuales al menos cinco se han infectado.



El martes el ministro de Salud, Hugo Monroy, reveló que en un vuelo procedente de Estados Unidos y que habría llegado al país el 26 de marzo habría más del 50% de los pasajeros infectados y que eso al parecer elevó los números de contagio en el país.

ADEMÁS: Nueva York extiende la cuarentena por coronavirus hasta el 15 de mayo



Carlos Sandoval, vocero presidencial, reiteró que la información oficial que se ha manejado hasta ahora en lo referente a los contagios de migrantes es la que ha difundido el presidente, es decir, cinco personas contagiadas.



El vocero explicó que tras consulta con el gobierno daría una postura oficial.

Guatemala registra 191 contagios, cinco fallecidos y 19 personas recuperadas.