Boris Johnson está "estable" en el hospital donde lucha contra el coronavirus

LONDRES, INGLATERRA. - El primer ministro británico, Boris Johnson, que el miércoles pasó su tercer día en cuidados intensivos, está "mejorando" y "respondiendo al tratamiento" contra el coronavirus, que ha matado a más de 7,000 personas en el Reino Unido.



Único líder de una gran potencia enfermo de Covid-19, Johnson está "mejorando", ha estado "sentado en la cama y conversando de forma positiva con el equipo médico", afirmó el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, en la rueda de prensa diaria sobre la crisis sanitaria.



El primer ministro, de 55 años, "está respondiendo al tratamiento", había dicho previamente su portavoz, según el cual no se le diagnosticó neumonía.



"Sigue sin utilizar respirador" y conserva el "buen ánimo", dijo por su parte el secretario de Estado de Salud, Edward Argar, al canal privado Sky News.



Según The Times, la fiebre de Johnson, uno de los síntomas persistentes que le llevó al hospital el domingo diez días después de contraer Covid-19, había remitido.



Durante su hospitalización, el líder conservador fue remplazado a las riendas del gobierno por el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien expresó su confianza en que se repondrá rápidamente.



"Si algo sé sobre este primer ministro es que es un luchador" y "volverá a guiarnos a través de esta crisis en poco tiempo", había dicho el martes.



- El confinamiento probablemente continuará -

El gobierno británico se esfuerza desde el lunes, cuando su jefe tuvo que ser repentinamente trasladado a cuidados intensivos, por tranquilizar al país, asegurando que Johnson ha dejado instrucciones muy claras del camino a seguir en la lucha contra la pandemia y que el trabajo del ejecutivo sigue adelante.



Sin embargo, crecen los interrogantes sobre cuánto poder tiene realmente Raab a la cabeza de un gabinete que toma las decisiones de forma colectiva... a menos que haya disparidad de opiniones, en cuyo caso decide su jefe.



Muy criticado por haber tomado medidas de distanciamento social más tarde que sus principales vecinos europeos, Johnson cambió el rumbo de una estrategia inicial aparentemente destinada a lograr inmunidad colectiva y el 23 de marzo ordenó al país quedarse en casa.



Una "medida excepcional para circunstancias excepcionales", dijo en un solemne discurso televisado, que debía ser revisada al cabo de tres semanas.



El plazo vence el próximo lunes y el portavoz de Downing Street aseguró que no habrá grandes cambios en el calendario.



Sin embargo, las medidas no se relajarán hasta que "el análisis científico señale que aparentemente hemos superado el pico (de la epidemia) y cuando sea seguro hacerlo", dijo Argar a la BBC.



"No estamos en posición de decir que la evidencia está ahí en este momento para hacer cualquier cambio", agregó. Es decir, que el confinamiento muy probablemente continuará, como ya ocurrido en otros países.



- Más de 7,000 muertos -

El Reino Unido se está convirtiendo en el nuevo punto candente del COVID-19 en Europa.



El país superó los 7,00 muertos por coronavirus, con un récord diario de 938 fallecimientos el miércoles. Sin embargo algunos británicos siguen sin respetar las medidas de distanciamiento social.



Aunque muchos coinciden en pensar que la hospitalización del primer ministro puede haber servido para concienciar a más de uno.



"Definitivamente es una llamada de atención para quienes no se lo tomaban en serio", dijo a la AFP Mark Gillis, empleado de una agencia de comunicación, en las calles de Londres.



El estado de Johnson "es bastante impactante y también demuestra que puede afectar a cualquiera, así que realmente ha transmitido el mensaje de que cualquiera puede verse afectado", agregó.



La reina Isabel II, de 93 años, que se encuentra con su marido el príncipe Felipe, de 98 años, en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, se mantiene informada del estado de salud de su primer ministro, según el Palacio de Buckingham.



Y el martes mandó un mensaje a la prometida encinta de Johnson, Carrie Symonds, y a su familia, deseándole una recuperación "completa y rápida".