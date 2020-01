Trump niega nuevo reporte de que ordenó a Bolton que presionara a Ucrania

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes un nuevo reporte de que ordenó a su otrora asesor de seguridad nacional John Bolton involucrarse directamente en un complot secreto para presionar al presidente de Ucrania para obtener beneficios políticos personales.



Según The New York Times, citando un libro aún no publicado de John Bolton, Trump ordenó a Bolton organizar una reunión entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y su abogado privado, Rudy Giuliani.

ADEMÁS: Juicio político a Donald Trump se enfila a crucial votación



La orden, no divulgada anteriormente, fue dada en mayo de 2019, dos meses antes de la llamada telefónica de julio que Trump hizo a Zelenski, pidiéndole un "favor", lo que provocó el juicio político contra el mandatario por presunto abuso de poder que actualmente se desarrolla en el Congreso, dijo el diario.



El propósito de la reunión, según Bolton, era que Giuliani presionara a Zelenski para que ayudara a Trump a buscar información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas antes de las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden. Bolton nunca llevó a cabo la orden de Trump, según el relato del Times.



Trump rechazó estos señalamientos en un comunicado.



"Nunca le dije a John Bolton que organizara una reunión para Rudy Giuliani, uno de los más grandes luchadores contra la corrupción en Estados Unidos y, con mucho, el mayor alcalde en la historia de Nueva York, para reunirse con el presidente Zelenski", dijo en un comunicado.



"Esa reunión nunca sucedió", dijo.



La última filtración del libro de Bolton surge cuando el juicio político de Trump entró en sus últimas etapas en el Senado.



Aunque la mayoría republicana en la Cámara alta estaba casi segura de absolver a Trump, los extractos filtrados del libro de Bolton han reforzado las acusaciones de los demócratas.

DE INTERÉS: Trump ataca a Bolton, quien podría perjudicarlo en el juicio político