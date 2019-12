EEUU congeló ayuda a Ucrania después de la llamada entre Trump y Zelenski

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un funcionario de la oficina estadounidense de presupuesto solicitó al Pentágono que detuviera la ayuda militar a Kiev 90 minutos después de la controvertida llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, según un correo electrónico interno.



El mensaje es parte de una serie publicada por el Centro para la Integridad Pública, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación.



Trump es acusado de retener 400 millones de dólares en asistencia a Ucrania para presionar a Kiev para investigar a su potencial adversario político en las elecciones de 2020 Joe Biden.



"En base a las directrices que he recibido y a la luz del plan de la administración para revisar la asistencia a Ucrania... por favor frene cualquier obligación adicional del Departamento de Defensa de estos fondos", escribió el funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto Michael Duffy en un correo electrónico al Pentágono.



El mensaje fue enviado a las 11: 04 am, una hora y 31 minutos después de que Trump finalizara la polémica conversación con su par ucraniano el 25 de julio, según un informe de la llamada publicado por la Casa Blanca.



"Dada la delicada naturaleza de la solicitud, le agradezco que mantenga esa información en secreto para aquellos que necesitan saber", agregó Duffey.



Los republicanos defendieron la medida en un informe del personal de la Cámara de Representantes del 2 de diciembre, diciendo que "no era inusual" que se retrasara la ayuda extranjera, señaló el Centro para la Integridad Pública.



El senador republicano Ron Johnson dijo el domingo a la cadena ABC que los "correos electrónicos no arrojan ninguna nueva luz" sobre el motivo de Trump para retener la ayuda a Ucrania.



"El presidente estaba preocupado sobre si los dólares de los contribuyentes estadounidenses ganados con esfuerzo deberían gastarse en un país donde haya casos probados de corrupción", dijo.



Mientras tanto, el principal senador demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó los correos electrónicos como "explosivos" en un tuit el domingo, denunciando la negativa de Trump a permitir que ciertos funcionarios de la Casa Blanca testifiquen.



"Si no hay nada malo en retener la ayuda, ¿por qué Michael Duffey no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo?", escribió Schumer.



El correo electrónico "es una razón más por la que necesitamos que Duffey y otros testifiquen en un juicio en el Senado", indicó.



La senadora demócrata Amy Klobuchar se hizo eco del sentimiento de Schumer en CNN. "Si el presidente es tan inocente y no debería ser llevado a juicio político, ¿por qué teme que esta gente hable?", dijo la candidata a la nominación presidencial del partido demócrata.



Trump fue acusado por la Cámara de Representantes por abuso de poder y obstrucción del Congreso el 18 de diciembre. A pesar del testimonio de 17 funcionarios que afirmaron que Trump aprovechó su cargo para obtener ganancias políticas, el presidente se ha dicho inocente durante toda la investigación de juicio político, que denunció como un "intento de golpe" y un "asalto a Estados Unidos".



Ahora se enfrenta a un juicio político en el Senado, posiblemente en enero.