Tiroteo en la ciudad de Nueva Jersey deja varios muertos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS .- Al menos un policía murió y otras tres personas fueron heridas el martes en un tiroteo de más de dos horas en Jersey City, en las afueras de Nueva York, según un primer saldo oficial, mientras algunos medios dan cuenta de seis muertos.



Dos canales de televisión, NBC y Fox, hablan de la posibilidad de seis muertos, incluido el policía y los dos sospechosos de disparar contra éste desde un almacén, pero estas informaciones no fueron confirmadas de manera oficial.

DE INTERÉS: México pedirá extradición de exsecretario de Seguridad Pública detenido en EEUU



Los tres heridos confirmados, dos policías y un civil, están estables, precisó el fiscal del condado de Hudson, donde se halla Jersey City, en el estado de Nueva Jersey.



Aún no hay explicación oficial sobre este tiroteo que comenzó a media jornada y duró más de dos horas. Según el diario The Washington Post, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, indicó que hay "varios muertos".



Las televisiones difundieron imágenes filmadas por residentes que muestran a policías uniformados y de civil armados hasta los dientes avanzando en fila india por una calle de la ciudad.



Según algunos medios locales, los disparos comenzaron cuando un policía que investigaba un asesinato se acercó al almacén, cercano a una sinagoga y a una escuela.



Cientos de disparos fueron intercambiados, según NBC.



El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, no ha confirmado el saldo de víctimas. Indicó que un número sin precisar de policías fue blanco de disparos en Jersey City, y que numerosas unidades de las fuerzas del orden fueron enviadas al lugar.



Al escuchar los primeros disparos las escuelas de la zona implementaron su rutina de seguridad, con puertas trancadas, siguiendo las reglas en caso de tiroteos.

ADEMÁS: Pentágono investiga legalidad de soldados en frontera sur