Biden apoya juicio político contra Trump por abuso de poder  

El precandidato demócrata a la presidencia y ex vice presidente Joe Biden habla durante una convención del sindicato SEIU. Foto: AP.

ROCHESTER, ESTADOS UNIDOS.-El precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden se pronunció el miércoles por primera vez en favor del juicio político contra el presidente Donald Trump por abusar de su cargo en beneficio de su reelección.



Biden hizo la aseveración como parte de un virulento discurso de campaña de 25 minutos en Nueva Hampshire.



El exvicepresidente dijo que Trump está “agujereando la Constitución” al pedir a países que interfieran en la elección del 2020 y luego rehusarse a cooperar con la resultante investigación preliminar de juicio político de la cámara baja.



“Este es un presidente que ha decidido que este país no tiene los recursos, el poder, la voluntad política” para castigar el mal comportamiento, dijo Biden. “Él no sólo nos está probando. Se está riendo de nosotros”.



Trump respondió rápidamente a través de un tuit, diciendo que era “tan patético” ver a Biden pronunciándose en favor de su juicio político. El presidente reiteró que no ha hecho nada malo.

En una llamada telefónica realizada en julio, Trump pidió al presidente de Ucrania que le hiciera el “favor” de investigar a Biden y su hijo Hunter. Los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron un proceso de juicio político en contra de Trump en base a un borrador de la transcripción de la llamada del 25 de julio.



Trump sostiene, sin fundamentos, que Biden usó su puesto como vicepresidente para proteger a su hijo de investigaciones de corrupción en Ucrania. Biden reiteró el miércoles que esas teorías son “mentiras” y dijo que Trump las estaba promoviendo porque teme enfrentarlo en una elección general.



“No vamos a dejar que Donald Trump escoja al nominado demócrata a la presidencia”, dijo Biden. “No voy a dejar que se salga con la suya. Ha buscado pelea con el tipo equivocado”.

