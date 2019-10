Acusan al INM de negligencia por muerte de niña migrante  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó el lunes al Instituto Nacional de Migración de “omisión, negligencia e inadecuada atención médica” que derivó en la muerte en mayo de una niña guatemalteca de 10 años en un centro de detención migratoria de la Ciudad de México.



Cuando ocurrió el suceso, las autoridades sólo dijeron que la pequeña se había caído de una litera, pero no ofrecieron más detalles.



Ahora la Comisión afirma que, al caer, la niña se golpeó en el abdomen con la placa de concreto de la cama baja, y que cuando su madre la llevó al médico éste se limitó a darle una pastilla para el dolor.



“Al continuar con vómito, presentar temperatura baja, color amarillo y con los ojos desorbitados, fue valorada de nueva cuenta por el médico, quien dijo que ‘seguramente la niña quiere llamar la atención’”, agrega la CNDH en un comunicado.

Sólo fue trasladada al hospital hasta pasadas siete horas desde la caída y ante las exigencias de varias mujeres preocupadas por el estado de la niña, la cual murió en el trayecto sin ir acompañada por un médico.



La Comisión acreditó violaciones a los derechos de la niña por parte del médico, que no hizo un diagnóstico acertado, y de tres funcionarios del centro de detención migratoria, dos que no la atendieron correctamente y un tercero que intentó que la madre no denunciara al doctor por la muerte de su hija, diciéndole que eso retrasaría la entrega del cadáver.



Además, la CNDH observó la falta de expedientes clínicos en el servicio médico de la estación migratoria.



La Comisión pidió que se compense a los padres de la niña, se les ofrezca una visa de estancia legal en México y que la fiscalía investigue las responsabilidades de los involucrados.

