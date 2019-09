Argentina: un muerto y 13 heridos por derrumbe en aeropuerto 

El siniestro, que no afectó el servicio de vuelos, tuvo lugar en una nueva terminal de partidas de vuelos que se está construyendo en Ezeiza y que debía inaugurarse en diciembre. Foto: AP.

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un operario murió y otros 13 resultaron heridos el martes tras el desplome de un andamio en una terminal en construcción del principal aeropuerto internacional de Argentina.



El jefe de medios de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, Carlos Armentano, dijo a The Associated Press que aún no determinan las causas del accidente en la terminal aeroportuaria de Ezeiza.



Un comunicado posterior de la compañía identificó al obrero fallecido como José Bulacio, capataz de la empresa TANE, responsable de la pasarela que cedió. También elevó a 13 la lista de heridos, los cuales fueron asistidos por el servicio de sanidad del aeropuerto y luego trasladados a un hospital cercano.



Aeropuertos Argentina 2000 administra la terminal situada en un suburbio al suroeste de Buenos Aires.

El siniestro, que no afectó el servicio de vuelos, tuvo lugar en una nueva terminal de partidas de vuelos que se está construyendo en Ezeiza y que debía inaugurarse en diciembre.



“Los trabajos de construcción han quedado suspendidos tras el desplome de un andamio”, anunció Aeropuertos Argentina 2000. “Lamentamos profundamente el incidente en el que un operario murió y acompañamos a la familia en este doloroso momento”.