Matan a tres miembros de una familia dentro de su casa en Texas  

SAN ANTONIO, ESTADOS UNIDOS.- Cuatro personas muertas fueron encontradas por agentes que acudieron a un incendio en una vivienda en San Antonio en lo que aparentemente fue un triple homicidio y suicidio, informó la policía el martes.



La policía recibió el lunes un reporte de un altercado doméstico en una casa en el suroeste de San Antonio justo al sur de la Base Conjunta San Antonio- Lackland.



Los agentes que acudieron al lugar encontraron la casa en llamas y dos cuerpos con heridas de bala en el patio frontal. De momento los bomberos no pudieron extinguir las llamas porque el sospechoso todavía se consideraba una amenaza. Los cuerpos del sospechoso y su abuela fueron encontrados después en el interior, dijeron las autoridades.



Se cree que los cuerpos al frente, un hombre y una mujer de aproximadamente 60 años, fueron sacados de la casa por los vecinos que se apresuraron al lugar después de ver las llamas, dijeron las autoridades.

Las tres personas que fueron asesinadas vivían juntas en la casa, dijo el lunes el jefe de policía William McManus.



Los agentes llegaron al lugar después de que la hermana del hombre sospechoso de matar a los otros tres llamara a la policía para decir que su hermano estaba volteando mesas y rompiendo objetos en la casa, dijo McManus. La hermana no estaba ahí cuando llamó a la policía.



No se ha dado a conocer la identidad del sospechoso ni de las víctimas y la policía sigue investigando el incidente.



Según registros públicos del condado de Bexar, la casa es propiedad de Curtis Middendorf, quien dijo el martes que tiene varias propiedades, incluida la que se incendió, que son operadas por un administrador de bienes raíces. Agregó que no estaba al tanto del incidente del lunes.

