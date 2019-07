Guatemala no tiene condiciones para brindar asilo a migrantes, según analistas

Muchos Guatemaltecos se han unido a las caravanas migrantes que salen desde Honduras hacia Estados Unidos, lo que para muchos representa que si no hay condiciones de empleo para los propios guatemaltecos, menos para extranjeros. Foto: AFP

GUATEMALA, GUATEMALA.-Luego del acuerdo firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, con el fin de convertir a este país centroamericano en un tercer país seguro para los migrantes, la gran interrogante que surge es si la economía de Guatemala está lista para recibir a tantas personas, en su mayoría provenientes de Honduras y El Salvador.

El medio de comunicación Prensa Libre de Guatemala entrevistó a varios analistas para indagar qué ocurriría con el ingreso y paso de migrantes que solicitan asilo.

Guatemala constituye un paso obligatorio para aquellas personas que se dirigen desde Centro y Sur América hacia Estados Unidos, pero también es una de las naciones de donde más ciudadanos migran.

El país centroamericano reporta que la mitad de su población está en pobreza y de la otra mitad, el 25 por ciento de guatemaltecos viven en pobreza extrema, según las estadísticas que se manejan.

Saturación de empleos

Algunos analistas avisoran una crisis en el trabajo informal, ya que aseguran que los cientos de migrantes varados en su país comenzarán a desempeñar actividades como el comercio, pintado y lavado de vehículos, construcción, entre otros, "aumentando la competencia para los guatemaltecos y disminuyendo los ingresos que estos llevaban a sus hogares".



Por lo anterior, según varios economistas del vecino país, la situación para Guatemala se vislumbra alarmante, ya que la permanencia de muchos migrantes en su territorio podría repercutir en el bolsillo de los guatemaltecos.

Condiciones

El medio de comunicación Prensa Libre de Guatemala realizó una entrevista con el investigador David Casassola, del Centro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN), y él asegura que Guatemala no cuenta con las condiciones para ser un "país seguro".

"Para ser un tercer país seguro es necesario contar con la infraestructura necesaria, capital, atracción de inversión para generar empleo, entorno competitivo, y garantizar el crecimiento de su población, elementos que evidentemente Guatemala no posee”, dijo Casassola.



Además, algunos son del criterio que los migrantes en Guatemala no soportarán mucho tiempo detenidos ahí, porque su meta no es permanecer en un país que está en condiciones similares a las de su país de origen, por lo que comenzarán a buscar la manera de avanzar hacia su "sueño americano" en Estados Unidos.

Postura diplomática

El embajador de Guatemala en Honduras, Melvin Valdez, resaltó que en este instante no se puede emitir un juicio de valor para saber si su nación está preparada para brindar asilo a los migrantes que buscan el sueño americano, pero que el territorio guatemalteco ha sido respetuoso del derecho internacional.

En una entrevista concedida a EL HERALDO manifestó que "en este momento el acuerdo suscrito tiene que pasar por una fase de implementación, lo que significa que no hay una posición oficial sobre el particular".