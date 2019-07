Se entregan voluntariamente 12 disidentes de las FARC

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El ministro de la Defensa colombiano anunció el martes la entrega voluntaria de 12 disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el este del país.



Guillermo Botero dijo en rueda de prensa que entre los disidentes había cuatro menores de edad y una mujer venezolana a la que no identificó. Los menores fueron entregados al Instituto de Bienestar Familiar para que se restablezcan sus derechos.



“Recibimos con complacencia el hecho de que de manera voluntaria decidieron acogerse a esta presentación frente la Fiscalía General de la Nación, buscando principios de oportunidad y negociación con ella”, agregó.



El ministro atribuyó estas entregas voluntarias a la presión militar en la zona y a las continuas campañas que se realizan por las emisoras del ejército en diferentes partes del país llamando a los disidentes a deponer las armas.



Los disidentes de las FARC entregaron a las autoridades varias granadas de fragmentación, cinco armas cortas, una subametralladora y cientos de municiones.



El ministro de la Defensa dijo recientemente a The Associated Press que desde que se firmó la paz con las FARC a fines de 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos hay más de 1,750 disidentes en el país.



En otros temas, pareciera que los ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las autoridades no cesan.



El ejército informó a la AP que un soldado que estaba de permiso fue asesinado a tiros por la noche en la población de Arauca y esta mañana dos policías de tránsito que se desplazaban en Norte de Santander fueron sorprendidos por un grupo de desconocidos que les dispararon. Ambos murieron. En los dos casos la policía atribuye los ataques al ELN.