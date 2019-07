EEUU: excandidato guatemalteco pidió 12 millones a carteles

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El excandidato presidencial guatemalteco Mario Amílcar Estrada dijo a supuestos narcotraficantes que en realidad eran fuentes confidenciales que trabajaban para la agencia antidrogas estadounidense que podía ganar las elecciones en su país si éstos le daban de 10 a 12 millones de dólares para su campaña electoral, aseguran documentos judiciales.



Estrada, un exlegislador, fue candidato presidencial en Guatemala en 2011 y 2015. Este año volvió a buscar la candidatura en la carrera electoral, que tendrá una segunda vuelta en agosto, y en la que se enfrentarán la empresaria y ex primera dama Sandra Torres y el médico Alejandro Giammattei.



Fue arrestado en abril en Miami y actualmente enfrenta en Estados Unidos cargos por drogas y armas, y es descrito en documentos presentados el martes por fiscales neoyorquinos como un político con tantas ansias de obtener financiación para su campaña que recurre a supuestos miembros del cartel de Sinaloa en México y les promete, a cambio de dinero, apoyo en sus operaciones de tráfico de cocaína.



Los documentos, disponibles en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, describen cómo en febrero Estrada se reunió en Miami con fuentes confidenciales de la agencia antidrogas, más conocida como DEA, y les pidió un adelanto de uno o dos millones de dólares para su campaña. Los supuestos miembros del cartel le dieron sólo 10.000 dólares en efectivo, en un momento que fue grabado y filmado secretamente por la DEA.



Una imagen de la entrega de los 10,000 dólares se muestra en los documentos, que fueron presentados por fiscales que expresaban en ellos su oposición a una solicitud de Estrada de quedar en libertad mientras espera su juicio.



En los documentos judiciales también se dice que Estrada pidió a los supuestos miembros del cartel que mataran a dos oponentes políticos y el orden en que deberían ser asesinados. Las reuniones entre Estrada y los supuestos narcotraficantes fueron varias, ocurridas en Guatemala y Miami, aunque fueron iniciadas por un asesor de Estrada llamado Juan Pablo González Mayorga, aseguran los fiscales.



Según los documentos, González llegó a reunirse con los supuestos miembros del cartel y un supuesto sicario que llevaría a cabo los asesinatos. Estrada, sin embargo, dijo al cabo de unas pocas semanas que era mejor no matar a nadie porque ya había otros que planeaban matar a una de las potenciales víctimas, aseguran los fiscales.



Los abogados de Estrada presentaron una moción la semana pasada en la corte del distrito sur de Nueva York pidiendo que se permita a su cliente salir de prisión, al argumentar que Estrada no representa ningún peligro para la comunidad y que no escapará. Ofrecieron como garantía cinco millones de dólares y la casa de un amigo de Estrada, ubicada en Rhode Island y valuada en medio millón de dólares.



Estrada, arrestado en abril en Miami, prometió a los supuestos narcotraficantes puestos prominentes en su futuro gobierno y acceso a aeropuertos guatemaltecos y ubicaciones de comercio mercantil. También propuso transportar las ganancias de la droga desde Estados Unidos a Guatemala en un yate que llevaría la bandera estadounidense, dijeron los fiscales.



De momento no se ha fijado una fecha para el juicio de Estrada.