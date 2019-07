Argentina: 13 muertos y más de 40 heridos tras volcamiento de autobús

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un autobús que transportaba a un grupo de jubilados volcó el lunes en una ruta de la provincia argentina de Tucumán, causando la muerte de al menos 13 pasajeros y heridas a más de 40.



El vehículo, que se dirigía a las Termas de Río Hondo en la también norteña provincia de Santiago del Estero, perdió la estabilidad en la intersección de dos rutas en horas de la mañana y cuando había una intensa niebla en la zona, dijo al canal de cable Todo Noticias Dardo Herrera, delegado comunal de la localidad de La Madrid, cercana al lugar del siniestro.



El presidente argentino Mauricio Macri lamentó el hecho. “Conmocionado por el accidente del micro en Tucumán. Mis condolencias a los seres queridos de las víctimas. Estamos a disposición de los heridos y sus familias”, afirmó en su cuenta de Twitter.

“Es un cruce peligroso si la gente no lo conoce”, señaló Herrera, quien indicó varios heridos fueron derivados a un hospital municipal cercano. Otras localidades que pusieron sus instalaciones médicas a disposición fueron Alberdi y Concepción.



Las autoridades no precisaron cuántas de las víctimas eran jubilados, quienes viajaban con algunos acompañantes más jóvenes. El autobús había salido el domingo por la noche de la ciudad de Mendoza, a unos 900 kilómetros de Termas de Río Hondo, considerada la "ciudad spa" de Argentina por sus instalaciones hoteleras con aguas termales cargadas de minerales.



La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, señaló a periodistas que los dos choferes del autobús sobrevivieron y 44 personas están internadas de las cuales tres se encuentran “en estado crítico”.



Herrera dijo que en la intersección de rutas donde se produjo el accidente hay señales de tránsito pero que no podía garantizar que fueran las “adecuadas”.



El comisario regional Marcelo Ibáñez señaló que peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente.



En las imágenes transmitidas por varios canales de la televisión local podía verse al autobús volcado al margen de la calzada y a varios jubilados heridos esperando cerca del vehículo a ser atendidos.