Estados Unidos anuncia que detendrá futuras ayudas para Honduras, El Salvador y Guatemala

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancelará nuevas ayudas económicas a los países que conforman el triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).

La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que su gobierno no detendrá los desembolsos de los proyectos actuales, pero planea detener el financiamiento para proyectos futuros.

La decisión es parte de las medidas de presión que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido en los últimos meses, pues el presidente estadounidense Donald Trump asegura que estos países no hacen nada por frenar la migración irregular hacia el norte.



Actualmente, miles de personas se encuentran entre la frontera de Guatemala y México, así como en el límite entre México y Estados Unidos. a la espera de poder ingresar y obtener asilo humanitario.

No es la primera medida de presión tomada por Trump, ya que anteriormente amenazó al gobierno de México con aumentar en cinco por ciento los aranceles en los productos exportados hacia Estados Unidos.





