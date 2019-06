Nayib Bukele le declara la guerra a las pandillas en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El nuevo director general de la policía salvadoreña, Mauricio Arriaza Chicas, dijo el miércoles que ante el incremento de la violencia perpetrada por las maras o pandillas contra fuerzas de seguridad pública el presidente Nayib Bukele ordenó reprimirlas.



Tras participar en una entrevista con una televisora loca, Arriaza Chicas aseguró que la posición de Bukele fue contundente y que la Policía Nacional Civil actuará con “base a la ley en contra de cualquier grupo criminal que esté atentando contra la seguridad de la población y no digamos contra los militares, los policías, los custodios y todos los que trabajamos para el gobierno central”.



Sobre los ataques de las pandillas, Bukele escribió en Twitter: “Lastimosamente nos arrinconan y solo nos dejan con una opción. Y no es la tregua”.



En lo que va de año las pandillas han asesinado a 23 policías y 12 soldados, la mayoría cuando estaban en sus días libres y visitaban a sus familiares, según informes de las autoridades de Seguridad Pública. En 2018 se reportó el asesinato de 34 policías y 17 miembros de las fuerzas armadas.



El domingo Bukele acusó a dos dirigentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que no identificó, de financiar a estos grupos criminales que en los últimos días han arreciado sus ataques contra los policías y militares que realizan labores de seguridad pública.



En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67,000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.