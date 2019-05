Evacúan la Torre Eiffel tras descubrir a un hombre escalando su estructura 

PARÍS, FRANCIA.- La Torre Eiffel fue evacuada este lunes por la tarde por la presencia de un hombre que estaba escalando la estructura del emblemático monumento parisino, indicó a la AFP la empresa que gestiona el sitio, aunque aún se desconocen las motivaciones del individuo.



"Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre", añadió una fuente de la empresa, que no pudo decir cuántos turistas fueron evacuados.



"La Torre Eiffel está actualmente cerrada hasta nuevo aviso", se podía leer en francés e inglés en la cuenta oficial en Twitter del monumento, en la que se recomienda a los turistas posponer la visita.



Miembros de la policía y de los bomberos fueron desplegados en el lugar, dijo una fuente policial.



El hombre ha alcanzado casi la cima del monumento de 324 metros de altura. Se encuentra en el tercera y última plataforma de la Torre, pudo constatar una periodista de la AFP.



Un especialista en escalada de los bomberos intentaba acercarse al hombre bajando en rapel desde el tercer piso.



La policía está en contacto con el individuo, pero por el momento se desconocen las razones por las que escaló la fachada del monumento, señaló esta misma fuente.

Decepción entre los turistas

Al pie de la Torre Eiffel, cientos de turistas observaban estupefactos la escena.



"Estamos muy decepcionadas... Estamos aquí por una semana y esto cambia todo nuestro programa", dijeron Sylvie y Céline Forcier, dos turistas canadienses que deambulaban por el barrio esperando que llegue su turno de visita.



"Estábamos haciendo la fila y nos dijeron que debíamos irnos", cuenta Aniruddha, un guía turístico que acompaña a un grupo de 130 indios. "Nos queda únicamente un día en París" antes de ir a Bruselas, "vinimos especialmente para ver la Torre Eiffel", afirma visiblemente desilusionado.



"No me importa lo que pueda pasar, solo quiero que abran. Tengo una reserva para cenar ahí", dice irritada Maria, una turista estadounidense.



No es la primera vez que que una persona intenta escalar este emblemático monumento de más de 18,000 piezas de hierro construido para la Exposición Universal de 1889. En octubre de 2017 fue completamente evacuada debido a la presencia de un joven que amenazaba con suicidarse.



Francia, que atrae a turistas de todo el mundo por sus monumentos, cultura y gastronomía, recibió a 89.4 millones de turistas extranjeros el año pasado, con lo que mantiene su puesto de primer destino mundial.



Y la Torre Eiffel, que este año cumple 130 años desde su construcción, es el monumento con acceso pago más visitado del mundo, con siete millones de entradas al año.