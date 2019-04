Estados Unidos instala más controles de seguridad en frontera con México

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO.- Agentes fronterizos estadounidenses instalaron este domingo mayores controles de seguridad en los puertos de entrada con la mexicana Ciudad Juárez tras declarar una "crisis humanitaria y seguridad sin precedentes" por un mayor número de migrantes en la ciudad de El Paso, Texas.



En el puente internacional Zaragoza, una patrulla de protección fronteriza dejó libre solo un carril para la circulación de vehículos, mientras que en el puente Córdova-Américas dos agentes bloquearon los únicos dos carriles abiertos para controlar el acceso.



La mayor vigilancia se da después de que el miércoles pasado las autoridades estadounidenses anunciaron que reasignarían hasta 750 oficiales para apoyar a la patrulla fronteriza en el procesamiento, transporte y vigilancia de los migrantes.



El comisionado de la oficina de protección fronteriza, Kevin McAleenan, dijo en ese momento que, a nivel nacional, las autoridades estadounidenses tenían procesadas a unas 13,400 personas, lo que calificó como una crisis.



"Un número alto para nosotros es 4,000, un nivel de crisis es de 6,000. 13,000 no tiene precedentes", dijo el funcionario al agregar que tan solo en El Paso "hay 3,500 migrantes en instalaciones diseñadas para mucho menos personas".



El aumento en la vigilancia ha provocado hasta cinco horas de espera para quienes cruzan a diario de Ciudad Juárez a El Paso.



"Yo trabajo del otro lado (Estados Unidos). Entro a las 7 y antes me iba a las 6 de la mañana y cruzaba a las 6:40 por mucho. El viernes me fui a las 5:30 y crucé hasta las 7:50. Mañana va a estar peor con estos cierres", dijo el juarense Raúl Martínez.



El tema migratorio ha generado de nuevo roces entre Estados Unidos y el gobierno mexicano.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la semana pasada con cerrar la frontera al acusar que México no hacía nada para frenar la migración ilegal hacia su territorio.



En respuesta, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que sí atiende al tema migratorio y que la mejor forma de enfrentarlo es generar oportunidades de empleo en el sur de Mexico y en Centroamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes.