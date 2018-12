Donald Trump sobre Cohen: “Nunca ordené” a abogado a violar la ley

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente Donald Trump argumentó el jueves que “nunca ordenó” a su abogado particular Michael Cohen violar la ley. Trump publicó este tuit al día siguiente de que Cohen fuera condenado a prisión por disponer de pagos para ocultar presuntas relaciones amorosas, entre otros delitos.



Cohen y los fiscales federales han dicho que Trump ordenó los pagos por indicación de Trump para afectar la elección de 2016.



Trump tuiteó que Cohen “era un abogado, se supone que conoce la ley. Se llama ‘asesoría de abogado’, y un abogado está muy comprometido si se comete un error”.



Trump aseguró que esto “no fue finanzas de campaña”.



El presidente, quien antes negaba todo conocimiento de los pagos, dice ahora que hubieran sido transacciones privadas no ilegales. Los fiscales han implicado a Trump en un delito, pero no lo han acusado directamente.