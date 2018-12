Trump asegura que pago a Stormy Daniels fue una "simple transacción privada"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los pagos efectuados durante la campaña de 2016 a dos mujeres para que callaran sobre la relación que dijeron haber mantenido con él, no tenían nada de ilegal.



Se trata de su primera reacción a este asunto desde que el fiscal federal de Nueva York publicó el viernes documentos judiciales que señalan por primera vez directamente al presidente de haber efectuado dichos pagos a Karen McDougal, una modelo de Playboy, y a Stormy Daniels, una actriz pornográfica.



Insistiendo una vez más en que "NO HUBO COLUSIÓN" entre su equipo de campaña y Rusia antes del escrutinio presidencial de 2016, Trump tuiteó: "Así que ahora los demócratas van a por una simple transacción privada, calificándola erróneamente de contribución de campaña... no fue eso".



La transacción, añade, "fue efectuada correctamente por un abogado".



"Si hay un error, es responsabilidad del abogado, no la mía", continuó el magnate, acusando de nuevo a su exabogado Michael Cohen de "sencillamente mentir para aliviar su sentencia" y denunciando una vez más "una caza de brujas".



Según los documentos publicados el viernes, este antiguo hombre de confianza de Trump, que llegó a un acuerdo de cooperación con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la eventual colusión de la campaña de Trump con Rusia, "desempeñó un papel central" para impedir que las dos mujeres contaran públicamente su historia.



"Como el propio Cohen reconoció, para ambos pagos actuó en coordinación y bajo la dirección" del candidato Trump, revelan los documentos.



Según el fiscal de Nueva York, "en relación con los dos pagos, Cohen actuó con la intención de influenciar las elecciones presidenciales de 2016", con lo que constituirían financiamientos ilegales de campaña.



Los servicios del fiscal de Nueva York han trabajado en conjunto con Mueller, y han estimado que los actos del exabogado representan un "comportamiento criminal grave" y han solicitado una importante pena de prisión que será fijada el próximo miércoles cuando un tribunal adopte su decisión.