Trump niega encubrir a Arabia Saudita en caso de periodista desaparecido

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente estadounidense, Donald Trump, negó intentar "cubrir" a su aliado Arabia Saudita en el caso de Jamal Khashoggi y dijo esperar conocer la verdad esta semana sobre la suerte de ese periodista presuntamente asesinado en Turquía por agentes enviados por Riad.



"No, para nada, yo solo quiero averiguar qué pasa", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Para nada estoy cubriendo" a los sauditas, insistió.



El mandatario indicó que va a recibir un "informe completo" del secretario de Estado, Mike Pompeo, con quien se reunirá el jueves por la mañana, al regreso del diplomático de sus reuniones con autoridades turcas y sauditas.



"Probablemente vamos a saber algo de aquí al final de la semana", dijo Trump.



Sus comentarios surgen luego de la publicación en la prensa progubernamental turca de nuevas acusaciones contra Riad, según las cuales agentes sauditas no solo torturaron y asesinaron al periodista en el consulado de su país en Estambul el 2 de octubre, sino que lo desmembraron.



Según esas informaciones, los asesinos sauditas incluirían agentes ligados al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, conocido como MBS, un poderoso miembro de la familia real saudita y actor clave en los esfuerzos por un mayor acercamiento con la Casa Blanca.



Pero Washington parece darle el beneficio de la duda a su aliado, insistiendo en la voluntad de Riad de llevar a cabo su propia investigación.



El martes, en una entrevista con la agencia de prensa estadounidense AP, Trump reclamó que se aplique el principio de presunción de inocencia para Arabia Saudita.



La desaparición de Khashoggi, un ciudadano saudita residente en Estados Unidos durante el último año, y crítico de MBS, ha clavado una estaca en las aspiraciones del príncipe heredero de modernizar el rostro de Arabia Saudita.



- "Última" columna -

The Washington Post publicó el miércoles lo que podría ser la "última" columna de Khashoggi, en la que el desaparecido periodista escribe sobre la importancia de la libertad de prensa en el mundo árabe.



La situación también ha aumentado las presiones sobre la Casa Blanca para que revise sus lazos con un aliado de décadas, ambos enfrentados a Irán.



Pero tras advertir con un "castigo severo" si Riad era hallada responsable de la desaparición de Khashoggi, Trump ha retrocedido en sus intenciones respecto al reino saudita.



"Necesitamos a Arabia Saudita para la lucha contra el terrorismo, todo lo que sucede en Irán y otros lugares", dijo este miércoles en una entrevista con Fox Business.



Luego de reuniones con los dirigentes sauditas en Riad, marcadas por gestos de buena voluntad, Pompeo se entrevistó este miércoles en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha evitado hasta ahora incriminar directamente a Arabia Saudita en el caso.



Pero Pompeo se negó a decir si Khashoggi estaba vivo o muerto.



Alimentando la imagen de la influencia saudita que podría afectar en la toma de decisiones de Estados Unidos sobre Khashoggi, los medios estadounidenses informaron que el reino depositó 100 millones de dólares para los esfuerzos de estabilización de Washington en Siria, cuando Pompeo llegó a Riad.



- Siete minutos -

Entretanto, la prensa progubernamental turca difundió nuevas informaciones que apuntan hacia Arabia Saudita.



El diario Yeni Safak afirma haber tenido acceso a grabaciones sonoras y sostiene que Khashoggi fue torturado durante un interrogatorio y que los agentes sauditas le cortaron los dedos, antes de "decapitarlo".



El portal digital Middle East Eye cuenta, citando una fuente que tuvo acceso a la grabación sonora de los últimos momentos del periodista, que el asesinato se prolongó siete minutos y que un médico forense que formaba parte de la quincena de sauditas enviados comenzó a cortar el cuerpo de Khashoggi cuando estaba todavía vivo.



Las autoridades turcas efectuaron el lunes por la noche un registro del consulado y este miércoles inspeccionaron la residencia del cónsul, Mohamed Al Otaibi, quien, según los medios turcos, estaba presente durante el crimen.



- Miembros del entorno del príncipe -

Uno de los hombres identificados por las autoridades turcas como miembro del grupo enviado a Estambul forma parte del entorno de Mohamed Bin Salmán, afirmó el martes el New York Times.



Según el diario, que publica varias fotos, Maher Abdulaziz Mutreb acompañó al príncipe en sus viajes a Estados Unidos en marzo de 2018, así como a Madrid y París en abril de 2018.



El New York Times menciona a otros tres sospechosos vinculados, por testigos u otras fuentes, a los servicios de seguridad del príncipe.



Un quinto hombre, un forense identificado como Salah Al Tubaigy, ocupó puestos de alta responsabilidad en el ministerio saudita de Interior y en el sector médico, prosigue el periódico, señalando que "una personalidad de este nivel solo puede estar dirigido por una autoridad saudita de alto rango".



La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se convirtió en la última en retirarse de la conferencia de inversiones del príncipe Mohamed, que se realizará la próxima semana.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que decidirá el jueves si asistirá o no al evento.