Donald Trump muestra su falta de caballerosidad con su esposa Melania

GEORGIA, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, normalmente es noticia todos los días, sin embargo, cuando se trata de información que tiene que ver con su esposa, la primera dama Melania Trump, esta no tarde en hacerse viral.



Esta vez, un vídeo muestra la falta de caballerosidad del mandatario con su pareja, al dejar que se mojara con la lluvia que ha dejado el huracán Michael, que azota la tierra del Tío Sam, pero con mayor incidencia en el estado de Florida.

Le puede interesar: Así es la ruta que sigue la caravana de migrantes hondureños



El presidente iba cubriéndose del agua que caía del cielo con su paraguas y en ningún momento intentó proteger a Melania del agua que le cayó sobre su muy cuidado cabello.



Ese hecho no pasó desapercibido e inmediatamente se hizo viral en las redes sociales, donde las críticas contra el mandatario estadounidense no tardaron en llegar, y los insultos de "machista" son los más frecuentes.



No es la primera vez que Trump es criticado por sus actitudes contra las mujeres. En las últimas horas también fue cuestionado por decirle a la actriz del cine para adultos Stormy Daniels "Cara de Caballo".