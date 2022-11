Jesús Vélez Banegas, el hondureño que hará historia en Qatar 2022

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Pelé, Maradona, Cristiano y Messi, entre otros, son hombres que para millones representan lo mejor del Mundo y hasta inalcanzables, pero para Jesús Vélez Banegas han sido solo parte de su agenda de cobertura en mundiales a lo largo de medio siglo.

Desde muy joven, el periodista hondureño Jesús Vélez Banegas, comenzó con un recorrido por las ondas hercianas en su natal Jutiapa, Atlántida, lo que significó el principio de una carrera que automáticamente lo obligó a migrar a las ciudades más grandes del país con la intención de estudiar para desempeñarse profesionalmente. DE INTERÉS: Convocatorias para Qatar 2022: estos son los listados oficiales de todas las selecciones Hoy, a sus 76 años, amasa una envidiable experiencia en el fútbol nacional e internacional, tanto en el periodismo, como parte de la junta de vigilancia de la Liga Nacional, donde es parte como dirigente desde que se fundó la misma. Vélez, convertido hoy en un ícono del periodismo en la costa Norte de Honduras, siempre sigue vigente como analista de una revista radial, Interpretando la Noticia en Radio Internacional, donde mantiene su programa de lunes a sábado desde hace más de 30 años, además es parte del AISP (Asociación Internacional de Prensa Deportiva). Don Vélez, ha sido parte de la cobertura periodística de los tres mundiales donde Honduras ha estado presente, además de torneos más grandes e importantes del fútbol mundial, una carrera que dio inicio desde hace muchos años y ha seguido de manera consecutiva hasta la actualidad: Qatar 2022. Convirtiéndose este mes de noviembre en el mundial número 14 en su carta de presentación. Sin duda, innumerables anécdotas, los mejores futbolistas, las más emblemáticas selecciones e incontables estadios; hoy conoceremos cuál fue, desde su perspectiva, el mejor país anfitrión y otras curiosidades más. EL HERALDO le brinda un merecido reconocimiento a uno de los hombres más icónicos del periodismo deportivo hondureño: Jesús Vélez Banegas, 14 mundiales en su haber. ADEMÁS: ¿Cuáles son las 10 grandes selecciones que no participarán en el Mundial de Qatar 2022?

Su primer mundial

México 1970, fue la novena edición de los mundiales y para Jesús Vélez, en aquel entonces con 24 años, ese se convertiría en el inicio de una carrera de vida, una leyenda llena de historias alrededor del fútbol. “Fui parte de aquella historia de la guerra del fútbol, todo eso me fue formando y me quedó el mal sabor de boca porque nosotros no clasificamos, sin embargo me preparé para ir. Lo histórico de ese mundial fue que se usaron las tarjetas amarillas y rojas en el arbitraje, eran solo 16 equipos, por lo que los torneos eran relativamente cortos”.

Proceso hacia los mundiales

“El más complicado ha sido este hacia Qatar 2022, se me complicó la situación de los patrocinadores. Aunque era el único acreditado y de hecho, hasta FIFA me envió una carta que era un honor acreditarme, le envié solicitud a empresarios, banqueros, a gente que me conoce y pensé que sería más fácil, pero ni siquiera me contestaron.” “Hubo una persona que se fijó en el tema y me llamó, a esta fecha tres sábados, ya no iba a ir a Qatar. Me pasaron la llamada y me dijeron: ‘Ajá negro ¿cómo estás?’, era Eduardo Maldonado (dueño de HCH), somos amigos de toda una vida. Me preguntó que cómo era eso que no iba a ir al Mundial y yo le dije que no tenía patrocinios, pero él me dijo que me iba a mandar”.

“Ningún problema. Solo hablo español y aunque no hablo inglés, lo entiendo, no tengo problemas. En los mundiales hay edecanes (voluntarios) de FIFA que están con uno permanente y también ahora hay aplicaciones (App)”. ENTÉRESE: Selección de Senegal renueva contrato hasta 2024 a Aliou Cissé

Tres mundiales con la Selección de Honduras

“El mejor fue el de España 1982, decepcionante lo de Sudáfrica y lo de Brasil. En el 82’ había pocos periodistas acreditados. En aquel tiempo había dos tipos de periodistas; los de radio y de redacción, solo yo escribía. Recuerdo que estaba solo en el estadio de Mestalla en Valencia, con 50 mil españoles y cuando “Pecho” de Águila anotó el primer gol no me pude contener de la emoción y bueno, todavía se me enchina la piel, salté en el banco, me puse a gritar yo solo, luego la gente me quedaba viendo y me volví a sentar, mejor. El primer gol de Honduras en un mundial fue una sensación bonita y todavía la recuerdo porque fue algo lindo el país”. “La historia es esta: vamos para el estadio y enfrente había un lugar donde vendían cervezas y comida, en Mestalla, yo venía llegando de ver el partido de Hungría que le había metido 10 goles a El Salvador. Llegamos en grupo y el dueño del restaurante nos dijo: ‘Ah, ustedes son hondureños, mínimo seis les metemos hoy’ yo le dije: ‘Mira, si empatamos, pagás todo lo que vamos a comer aquí y si no, nosotros pagamos’, pues logramos el empate y cuando volvemos al lugar ya el dueño se había ido, pero dejó la orden que nos atendieran”.

Contactos

“Conocí a Diego Lucero, periodista con más mundiales porque es un gran personaje, que cubrió desde el primero en 1930 hasta 1994 y murió al siguiente”, recuerda Vélez. “He hablado con Medinas, un periodista colombiano y hemos estado juntos desde el 94’ para acá, hemos andado juntos en todos los mundiales. Tengo otros amigos, como grandes narradores y comentaristas brasileños, argentinos, uruguayos, mexicanos y algunos de Centroamérica”.

Su último mundial

“Solo Dios lo sabe cuándo. Mientras hay vida hay esperanza. Mi vicio es el café, no fumo y no bebo. Salí de 23 días hospitalizado por la Covid-19, los doctores me decían a mí las ganas de vivir eran espectaculares. Yo creo que la vida es un reto y vivo mi día a día”.

Las anécdotas de los mundiales

“La cercanía de las grandes estrellas del momento, hasta Alemania 2006 la cercanía para poder estar uno en los entrenamientos de las selecciones era factible, ya a partir de Sudáfrica las distancias eran demasiadas largas, pero en ese tiempo ya funcionaban las redes sociales y la FIFA lograba hacer cadenas de información”, destaca. “A Johan Cruyff, lo entrevisté enfrente de una iglesia en Barcelona, en España 82’, bonita la experiencia, creí que no me iba a responder. Yo siempre lo admiraba porque ver partidos en Honduras era una odisea y poder verlo en persona lo reconocí, le hablé y me respondió. Siempre lo admiré y fue una experiencia bonita”. “No he tenido la verdad. Si hay algo que sucede en el fútbol a ese nivel, es que el periodista es el mejor tratado, no hay forma de que uno se sienta mal. Todo es comodidad”. “No, no recuerdo. Todo ha sido bueno. El poder estar cerca del presidente Vladímir Putin, cuando estaban entregando las medallas y premio a Francia, en Rusia 2018, estaba lloviendo y el hombre estaba sin sombrilla y los guardias corriendo para todos lados hasta que le dieron una, pero ya el hombre había aguantado un poco de agua ja, ja, ja”.

La mejor selección que ha visto

“La Brasil de 1970 cuando estaba Pelé, tenía jugadores increíbles, ese mundial tuvo selecciones increíbles como la de Alemania con Franz Beckenbauer y la de Perú, incluso. Este Mundial 70’ para mí fue el mejor porque llegaron los mejores jugadores del Mundo”. La favorita “Siempre ha sido Brasil porque han estado en todos los mundiales y he estado ahí en gran parte de esos, los he visto y disfrutado”. La peor “Precisamente fue una de Brasil en Alemania 2006 porque Ronaldinho, que era la estrella en ese momento, después nos dimos cuenta de que se dedicaba por las noches a andar de fiesta y por eso hicieron un mal campeonato”.

Entrevista que nunca olvidará

João Havelange, en Francia 1998, cuando dejó de ser presidente de la FIFA lo encontré solo en el lobby de un hotel. No daba entrevistas exclusivas y ese día me dio una”.

El mejor estadio

“El Loujniki de Moscú, una cosa extraordinaria. He viajado mucho y he visto estadios que ni siquiera son mundialistas, pero son grandes estadios, pero el Loujniki creo que fue un estadio bonito, igual creo que Qatar se va a llevar la borda de todo lo que es tecnología e infraestructura en un estadio de fútbol”.

Mejor país anfitrión

“México, por el calor que le dan a la gente que los visita, es una cosa muy bonita, son especiales, todos los días son de fiestas ja, ja, ja.”

Lo más loco que ha hecho en un mundial