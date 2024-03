“Lo que diga es irrelevante, es un criminal”: Reacciones tras decisión de JOH de declarar en juicio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el onceavo día del juicio del expresidente hondureños, Juan Orlando Hernández, con la intención de defenderse, subió al estrado a declarar en su propio juicio. Diferentes personajes se han pronunciado ante esta decisión.

Diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.

“Lo primero que tuvo que hacer en su declaración es pedir perdón a Honduras, sus manos están manchadas de sangre, permitió que el crimen organizado tomara decisiones en el país. Lo que diga es irrelevante, es un mentiroso, es un criminal. Hasta sus propios testigos lo implicaron, sus propios testigos reconocieron que él sabía que su hermano estaba en narcotráfico, y él (JOH) en lugar de ser un cómplice, lo que hizo fue defender a su hermano”.

Abogado y analista, Rafael Jerez

“Los testigos propuestos por la defensa no tienen la misma proporción que los planteado por la Fiscalía, esto implica que él siente la necesidad de testificar y plantear su narrativa frente al jurado. Esto va contraponerse no solo a que él diga, si no, al testimonio de las personas que planteo la Fiscalía. Él decidió subir al estrado, está declarando bajo juramento y cualquier mentira que diga en el marco de esta declaración podría constituir como perjurio”.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)

“El CNA hace unos 5 ó 6 años denunció el mecanismo de corrupción en donde establecimos las redes de corrupción, las entregamos al Ministerio Publico, muchos nombres y cosas que aparecen, el CNA ya las había anunciado. Es una estrategia de la defensa, se sabía desde el momento que él quería subir a declarar y contar su verdad. Es muy difícil después de escucha a cada uno de los testigos y que es prueba suficiente en los delitos que se le imputan al expresidente. Pero creo que nos debemos enfocar en los nombres que han surgido e investigarlos”.