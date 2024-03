“No es más que un simple criminal ya condenado”: Reacciones de opositores tras declarar culpable a JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el fallo de culpabilidad en el histórico juicio del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por tres delitos relacionados al narcotráfico, sus opositores se han pronunciado en diferentes medios a dar su opinión.

Jorge Cálix, diputado del Congreso Nacional

“Esta sentencia no solo es contra Juan Orlando Hernández , es en contra del gobierno que el lideró por 12 años y que además debe dejarle en claro a todo el mundo que el abuso de poder tiene consecuencia. El poder no dura para siempre, no ha habido en Honduras una persona más poderosa que Juan Orlando y hoy después de ser el hombre más poderoso de Honduras, no es mas que un simple criminal ya condenado. El que inicia mal, terminal mal y Juan Orlando es el vivo ejemplo de eso”.

Salvador Nasralla, designado presidencial

“La justica tarda pero olvida, es un momento para la gente que sigue delinquiendo, Dios tarda pero olvida, las personas que están habiéndole daño a Honduras y que siguen los pasos de Juan Orlando Hernández van a ser juzgadas. Juan Orlando es juzgado en base al narcotráfico, pero en Honduras sus acciones produjeron miles de muertes, y centenares de miles de personas quedaron en la pobreza”.

