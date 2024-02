Raymond Colon afirma que JOH podría declarar en su propio juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Luego de salir de la primera audiencia oficial tras la selección del jurado del juicio del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, su defensa Raymond Colon, dio un adelanto sobre lo que sucederá previo al juicio.

En la audiencia programada para el día miércoles-21 de febrero- la cual se llevará a cabo a las 10:00 a.m. (9:00 a.m. hora Honduras), JOH podría declarar en su propio juicio, según reveló Colon.

“Son pocas las veces que yo le digo a alguien que declare, creo que el que declarar, el está dispuesto, creo que el tiene que hacerlo. Si declaras posiblemente te vas a arrepentir si no te creen, pero si no declaras te vas a a repetir porque el jurado no conoce quién es él, no conocen su perfil, su capacidad para decir la verdad, porque Juan (JOH) es bien creíble”, detalló.