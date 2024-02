Nasralla sobre juicio: “(JOH) tiene un montón de cómplices en los tres partidos políticos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, reaccionó este martes ante las declaraciones de la ex primera dama, Ana García, a través de un audio que se filtró en redes sociales, sobre cuál sería su cara si Juan Orlando Hernández es declarado inocente de los cargos de narcotráfico que lo acusa Estados Unidos.

El excandidato presidencial fue enfático al señalar que “no me compete el asunto legal, lo que yo denuncié, fui el primero en denunciarlo, fue que él estaba metido y dirigiendo la banda de narcotraficantes, ahora lo que pase con él o con las personas que trabajaban con él, a mí no me compete”.

“Como ciudadano que representa a la sociedad civil, lo que quiero es que en la política no esté gente corrupta metida en narcotráfico”.