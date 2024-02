“Estoy 100 por ciento seguro que lo van a condenar”: Mike Vigil sobre juicio de JOH

Sobre el estado actual del proceso contra el exmandatario hondureño, refirió que la razón por la cual el nuevo defensor público ha insistido en dilatar el juicio es porque no están preparados, pero deben saber que “el juez Kevin Castel no lo va a hacer”.

También amplió que “la evidencia es contundente, los fiscales federales son muy conservadores, y si no tienen suficientes pruebas, y sólidas pruebas, jamás harían una acusación formal contra un mandatario”.

“Era una conspiración para convertir a Honduras en un narcoestado, que al final viene a dañar la democracia, a crear violencia contra ciudadanos que no tiene que ver con el narcotráfico”. Además, destacó que el caso del exmandatario solo puede ser comparando con el de Pablo Escobar, quien fue el capo colombiano que aspiró a llegar a la presidencia de su país, aunque en su caso no lo logró.

El exjefe de operaciones de la DEA detalló que una conspiración no implica que los acusados hayan manipulado la droga ellos mismos, pero sí participaron en el proceso. “No necesariamente tienen que manejar o tocar la cocaína ellos mismo en una conspiración, pero sí estaban de acuerdo, facilitaron el trasiego, comenzaron a tomar sobornos, siendo parte del tráfico”, dijo.

Asimismo, Vigil lanzó una advertencia a “las personas que están o estuvieron vinculados con JOH y su hermano Tony, yo no estuviera muy seguro que no me va a caer la justicia”.