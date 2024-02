Matta Waldurraga niega que se hayan referido a él en testimonio de “Chande” Ardón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, negó que esté involucrado en lo mencionado testimonio brindado por el exalcalde del municipio de El Paraíso, departamento de Copán, Alexander Ardón.

Esto durante la audiencia del tercer día de juicio contra el expresidente de la República (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández.

El exedil, alias “Chande”, aseguró que él junto a “Mata y otro”, aún no especificado, conspiraron para asesinar al extinto jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), Julián Arístides González, conocido también como el “Zar antidrogas”, crimen realizado en diciembre de 2009.

¿Qué pasa con Julián Arístides González? Era un general, el zar antidrogas, ¿no?, le preguntó Colon, a lo que “Chande” respondió: “Sí. Conspiré para matarlo - con Mata y otro”.

Ante ello, Matta Waldurraga se pronunció y rechazó que esté involucrado en el crimen contra Arístides González e incluso fue más allá y negó conocer a “Chande” Ardón

“Yo no me doy por aludido por lo que diga ese delincuente, sinvergüenza, me doy por aludido por lo que dijeron los compañeros periodistas de que era yo el mencionado”, expresó Waldurraga para la emisora HRN.

Asimismo Waldurraga recordó que más temprano Ardón había mencionado a Franklin Arita Mata y que pudo haberse referido a él en su segunda mención “y no precisamente a mí”, se defendió.

Ardón es sinvergüenza que tiene que aclarar sus fechorías allá, yo ya me sometí a la justicia de Estados Unidos, Honduras y Colombia y salí libre”, agregó Waldurraga, quien recientemente fue absuelto por la justicia hondureña por lavado de activos

Aprovechó para referirse al el sistema judicial de Estados Unidos, en el cual los fiscales se apoyan de “testigos mentirosos” para lograr sentencias, así como asegura ocurrió con su padre (Matta Ballesteros) hace más de 30 años.