“Nunca me dio un centavo”: Leopoldo Crivelli niega recibir dinero de Geovanny Fuentes

Crivelli negó haber tenido una plática de ese tipo con el exmandatario y aseguró que nunca le faltaría el respeto a las personas que le dieron la oportunidad de gobernar la comuna cholomeña.

“Yo no sé, pero me han contado, porque nunca lo he escuchado, de que me dijo que me iba a lanzar y que no me preocupara porque al pueblo con una cervecita y unas provisiones ya se contentaba; tampoco soy de esos, nunca he menospreciado a las personas que en un momento me dio la oportunidad de ser alcalde”, aseveró el exalcalde.

Agregó que las declaraciones le “sorprende porque en ningún momento he estado en una reunión con el expresidente Juan Orlando Hernández, tampoco conozco quién en realidad era el contador”.

Asimismo, negó haber recibido dinero de Fuentes, “ahora con esto se me menciona que un momento me dio cierta cantidad de dinero para una campaña, nunca me dio un centavo”

Ante su mención en el juicio, recalcó que niega “rotundamente esto, me siento sorprendido de que alguien que tampoco conozco me este mencionando en algo tan serio en el país”.