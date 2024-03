Cabe señalar que la Fiscalía insinuó que algunas de las pancartas podrán ser a favor y otras en contra, por lo que Stabile rápidamente replicó que eso no era así, que todo era “abrumadoramente negativo. La gente me tomó fotos. Allí no había seguidores (de Juan Orlando)”.

Juez Castel: Escucharé al Gobierno sobre su segundo punto.

Fiscal Tarlow: La defensa ahora plantea cuestiones sobre los carteles fuera del tribunal, pero al menos un miembro del equipo de la defensa ha hecho declaraciones frente al tribunal [Colón].

Juez Castel: Observo en el Columbus Park, ya lleva bastante tiempo ahí.

Fiscal Tarlow: Está predominantemente en español y puede ser tanto a favor como en contra.

Stabile, abogado de JOH: Hoy fue el primer día que vi un mono de prisión con la cara de mi cliente y su número correcto de mariscal de los EE. UU. Fue abrumadoramente negativo. La gente me tomó fotos. Allí no había seguidores.

Juez Castel: Esto no es algo que se enfrente a cualquiera que entre al tribunal. Pero me encantaría ver tu vídeo en la barra lateral. [Miran] Juez Castel: Voy a indicarle que conserve ese vídeo y lo incluya en el expediente.

Juez Castel: El vídeo confirma que no es posible ver esto al entrar al juzgado. El mono (Overol) estaba allí a un lado, las fotos estaban en el suelo y no podían ser vistas por una persona que no se acercara. No veo ninguna razón para molestar al jurado.

Juez Castel: Entonces rechazo su solicitud, Sr. Stabile. Muchas gracias a todos.