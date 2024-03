$!JOH niega conocer a Geovanny Fuentes; Fiscalía muestra foto donde aparece con sus hijos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Negando conocer al narcotraficante condenado Geovanny Fuentes Ramírez y dudando si aparece en una fotografía mostrada, el expresidente de la República Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022).

La Fiscalía de Estados Unidos preguntó a Hernández si conoció a Fuentes Ramírez a lo que el exmandatario se limitó a contestar con un “no”.

Asimismo se le mostró una foto -durante el juicio- donde JOH aparece presuntamente con los hijos de Fuentes Ramírez donde no recuerda haberlos conocido, pues aseguró que “ha conocido a tantos niños”.

Seguidamente, la Fiscalía preguntó si se trataba de él quien aparecía en la fotografía, a lo que el exgobernante respondió entre risas con un “podría ser”.

El tema con Fuentes Ramírez terminó en esa consulta y la Fiscalía de Estados Unidos no continuó indagando sobre la presunta relación con Hernández.

AUSA: ¿Conoces a Geovanny Fuentes Ramírez?

JOH: No.

AUSA: Mira esta foto, ¿te acuerdas?

JOH: No.

AUSA: ¿Has conocido a sus hijos?

JOH: He conocido a tantos niños.

AUSA: Viste esto durante el juicio, ¿eres tú?

JOH: Podría ser (risa)