Con pancartas, hondureños pidieron “cadena perpetua” para JOH en NY

NUEVA YORK, EUA.- Sin importar el frío o las inclemencias del clima, alrededor de un centenar de hondureños no quiso fallar a la cita histórica que supuso el inicio del juicio contra el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito de Nueva York, donde deberá responder a las acusaciones de tres cargos relacionados al narcotráfico.

Si bien la audiencia donde se comenzaría el proceso de elección del jurado estaba programada para las 9:30 AM, hora de Nueva York (8:30 AM Honduras), tanto civiles, medios de comunicación, así como enviados del Poder Judicial, comenzaron a abarrotar la entrada principal de la Corte a las 7:00 AM.

Si bien la temperatura era de 0 grados centígrados, abrigados de pie a cabeza, literalmente, todos comenzaron a formarse en fila para poder ingresar por la puerta corrediza del edificio federal, donde el exmandatario luchará por demostrar su libertad.

A las 8:00 de la mañana se abrieron los accesos y uno a uno los civiles y medios de prensa comenzaron a entrar, escapando del intenso frío para iniciar su paso por los protocolos de seguridad establecidos por la corte federal.