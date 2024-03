Gran expectativa sobre veredicto del jurado sobre el caso de JOH

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Mientras en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el jurado deliberaba ayer jueves para emitir su veredicto sobre el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en Honduras paralelamente unos lo declararon culpable y otros inocente, asegurando que volverá.

El juzgamiento paralelo se radicalizó últimamente en las redes sociales, donde también los internautas hacían todo tipo de humor sobre la respuesta de “no lo recuerdo”.

Marvin Ponce, exasesor del acusado, escribió en la red X: “Juan Orlando no volverá pronto pero volverá. No será declarado no culpable, ni culpable. Simplemente no habrá unanimidad en el jurado y el juicio se anulará, pero volverá, claro que volverá. Me están entendiendo”, aseguró.

Por su parte, el pastor Roy Santos, acérrimo defensor del exmandatario, también posteó: “No hay manera para que el jurado declare culpable a JOH y es difícil creer en una artimaña manipuladora, en una potencia como EUA, que aún se le considera un país con justicia.

Los testimonios acusadores (que más parecieron chismorreos) fueron hábilmente rebatidos y desmoronados por la defensa. Y si hablamos de evidencias, la Fiscalía quedó en deuda, porque todos quedamos esperando la montaña de carga condenatoria”.

Asimismo, Ana García, esposa de Hernández, también escribió contando que a las 5:00 de la mañana habló con sus esposo, quien le pidió que “agradeciera a cada una de las oraciones por su vida”.

Por su parte, el padre Ismael Moreno en un tono reflexivo, también posteó que “JOH es símbolo eximio de impunidad y espejo en quien quedan refleja dos los trazos de la política como pintura nacional del cinismo. Los miembros de la casta política tradicional se afanan en gritar ‘yo no soy como él’, pero en el paisaje nacional el parecido es inevitable”.