General Barrientos Alvarado sube al estrado en el juicio de Juan Orlando Hernández

Según detalló Barrientos Alvarado, conoció a Hernández en la escuela militar en 1983.

“¿Conoces el sistema de radar hondureño?”, consultó Stabile. “Sí, hasta que acabó su vida útil”, respondió.

La defensa ahí terminó su interrogatorio y la Fiscalía tomó la batuta.

“¿También trabajó en el equipo de seguridad de JOH?”, comenzó interrogando la Fiscalía. “Sí”, dijo Barrientos.

Fiscalía: ¿En 2012 fue ascendido a comandante de un escuadrón de la fuerza aérea?

Barrientos: No ascendido, pero sí cedido.

Fiscalia: ¿JOH fue presidente del congreso nacional?

Barrientos: Sí.

Fiscalía: ¿Está testificando que no hubo forma de rastrear aviones sobre Honduras entre 2004 y 2015?

Stabile, abogado de JOH: Ese no fue su testimonio.

Juez Castel: Lo permitiré.

Barrientos: Había un radar comercial, no militar, que rastrea todo lo metálico