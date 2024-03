Fiscales, diputados y ministros: estas son las opiniones tras veredicto de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades y miembros de las diferencies instituciones y partidos políticos del país, sacaron a la luz sus opiniones tras conocerse el veredicto de culpabilidad del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

El ahora culpable de tres delitos del narcotráfico, desató unos hecho histórico tras ser uno de los dos expresidentes centroamericanos en ser extraditado, marcando historia en el mundo del narcotráfico a nivel internacional.

Diputados, fiscales, ministros y diferentes autoridades del país, se pronunciaron a través de sus redes sociales y medios de comunicación, dando sus opiniones sobre el caso. Aquí algunas reacciones:

Tomas Zambrano, jefe de bancada nacionalista

“Mis oraciones para la familia de Juan Orlando, para su esposa Ana García Carías, sus hijas, doña Elvira y sus hermanos, oramos para que les de la fuerza y serenidad para seguir adelante en esta dura prueba, conocemos a JOH y sabemos que él continuará luchando hasta el final de las instancias legales con valentía”.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH)

”Mi agradecimiento al pueblo EEUU por haber hecho posible que se les cayera la careta a políticos mafiosos que se coludieron con el crimen. Se mencionan figuras en todos los partidos políticos; algunos de ellos no deben seguir tomando decisiones por el país”.

Eduardo Facusé, presidente de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

“JOH CULPABLE La ambición por el poder/dinero ha destruido nuestro país, sumiéndolo en pobreza y convirtiendo a Honduras en un Narcoestado. GRACIAS EEUU por aplicar la justicia que no somos capaces de imponer en nuestra propia patria. Una gota de justicia en un mar de necesidad”.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción

“Hay un culpable y muchos cómplices en las sombras de una justicia hondureña condenada al silencio”.

Erik Tejada, ministro de Energía

“Un Golpe de Estado, represión brutal durante 7 meses y, 12 años de una oprobiosa narcodictadura que destruyó al país y sus instituciones. JOH no llegó solo a la silla presidencial. Todos los sectores conservadores de la sociedad hondureña que hoy fingen amnesia, de una forma u otra fueron cómplices del narcorégimen. La condena moral también es para ustedes que hoy siguen frenando el progreso del país”.

Johel Zelaya, fiscal general de la República

“Nuestro deber es escuchar al pueblo que clama justicia, tengan la certeza que lucharemos por que sean enjuiciados quienes han contribuido a sembrar dolor y pobreza en la población. Los atropellos a los derechos humanos son crímenes abominables y desde el Ministerio Público, Honduras se va a perseguir a los culpables de haberlos cometido”.

Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras

“Hoy, una corte de EEUU no solo condenó a JOH; también es una condena contra el ex Fiscal Chinchilla, ex Jefes de las FFAA, ex Ministros de Seguridad y Defensa, ex Magistrados de la CSJ. También condena a todos aquellos que maquillaban la realidad a cambio de cheques, a los que les entregaban contratos y concesiones como favores. Condena a muchos empresarios que se coludieron con un NARCO, ILEGAL, ILEGÍTIMO y CORRUPTO Presidente. Condena a algunas organizaciones de Sociedad Civil que le sirvieron como tapadera con aquellas famosas “comisiones interventoras” y un montón de voceros de oficio. Condena a una Organización Criminal que se denomina Partido Nacional. ¡Si aún les queda un poco de vergüenza a todos aquellos que por acción u omisión fueron sus CÓMPLICES, pídanle perdón a este pueblo! ¡NO VOLVERÁN!”.

Jari Dixon, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre)

“Ahora todos dirán no lo conocía, o nunca tuve nada que ver, cuando hace muy poco tiempo se fotografiaban orgullosos de su líder y benefactor”.

Luis Javier Santos, jefe de Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)

“En el juicio de JOH, quedo demostrado que por mas de una década, Honduras fue gobernada por el Narcotráfico. De igual forma, quedo en evidencia como algunas instituciones fueron puestas al servicio de los criminales para facilitar el Lavado de Activos, apoyados por una Institucionalidad que aprobó leyes para favorecer y poner en libertad a decenas de Lavadores de Activos, así como, para minimizar las acciones presentadas ante un PJ que se encargó de dormir y desestimar los casos. Si JOH, encontrado culpable por Narcotráfico, gobernó Honduras, por mas de una década, no es solo culpa suya, sino de la institucionalidad que se lo permitió y apoyó”.

José Carlos Cardona Erazo, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

“Nunca cambiarán. Si pudieran retroceder el tiempo harían exactamente lo mismo o serían peores. Es por eso que no existe el arrepentimiento ahí y nada qué rescatar. No pueden ser decentes porque aman hacer el mal”.

Marco Midence, diputado por el Partido Nacional

“En solidaridad con la familia Hernández García en estos momentos, hago un llamado al respeto y la paz. Como @PNH_oficial nos mantenemos firmes en la búsqueda de justicia y verdad para el bien común de Honduras. Como miembro del @PNH_oficial, reafirmo mi compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo, y condeno cualquier injusticia. La historia nos enseña la importancia de la misericordia y la justicia divina, recordándonos que aún en los desafíos, debemos construir un futuro unido y lleno de esperanza para todos”.