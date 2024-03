Fabio Lobo asegura que los narcos “no necesitamos ni utilizamos documentos”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Fabio Lobo Lobo le dijo a la defensa de Juan Orlando Hernández que ellos no tenían documentación de haber sobornado al expresidente.

Abogado de JOH Colón: Cuando JOH era presidente esperabas que te sacara de la cárcel, ¿verdad?

Fabio Lobo: No.

Colon: ¿Le dijiste a tu esposa que estabas enojado con JOH?

Fabio Lobo: No.

Colon: ¿No tienes documentación de soborno a JOH?

Fabio Lobo: No necesitamos ni utilizamos documentos

Abogado de JOH Colón: ¿Tenías alguna grabación de audio con JOH?

Fabio Lobo: No.

Colon: La bolsa de lona de la gasolinera... ¿estás diciendo que contenía 4 millones de dólares y tenía dos pies y medio de alto?

Fabio Lobo: Sí.

Colon: ¿El dinero cabe ahí?

Fabio Lobo: billetes de 100 dólares

Abogado de JOH Colon: ¿Lo contaste?

Fabio Lobo: No. Tony Hernández dijo que eran $4 millones. No era mi responsabilidad contar el dinero.

Colon: Move to strike.

Juez Castel: Negada.

Colon: ¿Tiene un acuerdo sobre la Regla 35 con el Departamento de Justicia?

Fabio Lobo: Sí.