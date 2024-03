El exasesor presidencial, Marvin Ponce, ha escrito en su cuenta de X que el juicio contra Juan Orlando Hernández será anulado y que el expresidente “no volverá pronto, pero volverá”.

”Juan Orlando Hernández no volverá pronto, pero volverá, no será declarado no culpable, ni culpable. Simplemente no habrá unanimidad en el jurado y el juicio se anulará, pero volverá, claro que volverá”, posteó el polémico político hondureño.