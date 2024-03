NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juicio de Juan Orlando Hernández entra en su etapa de cierre. Este miércoles -6 de marzo- culminará el testimonio del expresidente y serán presentados los argumentos de cierre. Siga en vivo el desarrollo del día 12 del histórico proceso judicial en nuestra actualizada cobertura minuto a minuto con todos los detalles desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

4:30 PM | Jurado continuará escuchando instrucciones del juez Kevin Castel el jueves

De acuerdo a lo informado por Fernando Maldonado, periodista de EL HERALDO enviado especial en Nueva York, el jurado continuará escuchando las instrucciones del juez Kevin Castel este jueves 7 de marzo. De acuerdo con lo explicado por Maldonado, este proceso podría extenderse hasta el mediodía y tras esto procederán a deliberar para dar el veredicto final en el juicio de Juan Orlando Hernández.

4:23 PM | Fernando Maldonado nos trae los últimos detalles desde Nueva York

4:20 PM | Veredicto en juicio de Juan Orlando Hernández se daría a conocer este jueves, según HRN

De acuerdo con HRN, el jurado daría a conocer el veredicto contra Juan Orlando Hernández la mañana del jueves 7 de marzo. Autoridades de la Corte del Distrito Sur notificó a algunos de los presentes que asistieran temprano al recinto judicial.

3:29 PM | Juez Castel gira instrucciones al jurado para deliberar en el juicio de JOH

El juez Kevin Castel ha indicado al jurado que ya escuchó el caso y que procederá a entregarles una hoja con las instrucciones legales. ”Damas y caballeros del jurado, ya han escuchado el caso. Se le entregará una copia escrita de mis instrucciones legales”, dijo Castel al cierre del juicio.

3:28 PM | Culmina presentación de argumentos en el juicio de JOH

La presentación de testigos, evidencias y argumentos jurídicos en el juicio de Juan Orlando Hernández ha llegado a su fin. Ahora el jurado procederá a deliberar el veredicto final.

3:26 PM | Fiscalía: “Es hora de que emitan un veredicto de culpabilidad”

Culminando con los argumentos de cierre, la Fiscalía ha pedido al jurado emitir un veredicto de culpabilidad contra Juan Orlando Hernández. Fiscalía: El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitas un veredicto de culpabilidad. Gracias.

3:24 PM | Fiscalía: “Si los testigos mienten lo pierden todo”

La Fiscalía defiende a sus testigos y dice que si estos mienten pierden cualquier tipo de acuerdo que hayan alcanzado. Fiscalía: ¿Crees que Fabio Lobo quería implicar a su padre? No. Si mienten, lo pierden todo... El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad.

3:09 PM | Continúan argumentos de cierre de la Fiscalía

José Sánchez tomó esa postura y le dijo que era contador en Honduras, que se fue después de presenciar a JOH y Geovanny Fuentes Ramírez. Estaba allí para cambiar dólares por lempiras. ¿Por qué se inventaría un papel tan pequeño?

3:05 PM | Fiscalía: “JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos”

La Fiscalía señala que Juan Orlando Hernández realmente no fue duro con el crimen organizado, sino que lo fue con sus enemigos. También señaló que brindó protección a involucrados en el narcotráfico, entre ellos Juan Carlos Bonilla, Mauricio Hernández Pineda y Mario Cálix. Fiscalía: JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su prima Pineda y a su hermano Tony. Los pedidos de extradición de Tigre Bonilla y Mario Calix fueron realizados en 2018 y 2019 y aún estaban pendientes cuando dejó el cargo en 2022.

Fiscalía al jurado: “Viste las narcolibretas, escuchaste que dijo que quería meter drogas en las narices a los gringos”

La Fiscalía expuso ante el jurado que pudieron ver a lo largo del juicio libros contables sobre drogas (narcolibretas) y que el testigo José Sánchez declaró que Juan Orlando Hernández “dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos”. Fiscalía: No importa, hizo algunas cosas: viste los libros de contabilidad sobre drogas, escuchaste que dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos, los estadounidenses. Los testigos le dijeron que no se incautaron drogas en Honduras.

2:58 PM | Fiscalía: “Argumentos de la defensa no tienen sentido”

Iniciando con su refutación, la Fiscalía ha dicho que los argumentos de cierre de la defensa de Juan Orlando Hernández no tiene ningún sentido. Fiscalía: Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando.

2:50 PM | Fiscalía tendrá 30 minutos más de argumento de cierre

Finalizado el turno de la defensa, la abogada Sabrina Shroff, confirmó que la Fiscalía dispondrá de treinta minutos más para convencer al jurado.

2:48 PM | Audiencia entra en receso

Finalizados los argumentos de cierre de la defensa de Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castel ha decretado un nuevo receso en la audiencia.

2:44 PM | Renato Stabile pide al jurado no declarar culpable de todos los cargos a JOH

Renato Stabile culminó el alegato de cierre de la defensa de Juan Orlando Hernández pidiendo al jurado no declarar culpable de todos los cargos al expresidente. Renato Stabile: Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. Gracias.

2:42 PM | Renato Stabile: “Por favor no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony puede haber hecho”

La defensa de Juan Orlando Hernández pide al jurado o considerar a Juan Orlando Hernández como el responsable de cualquier acto que pudiera haber cometido el ya condenado Juan Antonio “Tony” Hernández. Renato Stabile: Quieren que piense que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron... ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho.

2:38 PM | Renato Stabile: “JOH quería dejar las cosas claras”

Renato Stabile dijo que Juan Orlando Hernández subió al estrado a testificar con el fin de dejar las cosas claras ante el jurado. Renato Stabile: Usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel.

2:31 PM | Renato Stabile: “Es difícil imaginar que el hermano menor de JOH pidió dinero”

Renato Stabile señaló que es difícil de imaginar que Juan Antonio “Tony” Hernández pidiera dinero para Juan Orlando Hernández beneficiara a los traficantes. Renato Stabile: ¿Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden?”.

2:28 PM | Renato Stabile pide a jurados leer textos entre ellos

El abogado Renato Stabile pidió al jurado leer textos entre ellos, señalando que lo que aparece ahí no tiene ningún sentido. Renato Stabile: ¿Los textos? Les sugiero que se los lean entre ustedes, verán que no tienen sentido... Y Tony Hernández - ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo.

2:22 PM | Renato Stabile: “Tulio Romero no viajó aquí para mentirles”

Renato Stabile le dice al jurado que el general Tulio Romero no viajó hasta Nueva York para mentir el el juicio de Juan Orlando Hernández. Renato Stabile: El general Romero voló hasta aquí y le dijo adónde conducía a JOH; no voló hasta aquí para mentirle. Era militar de principio a fin.

2:09 PM | Renato Stabile pide al jurado “usar experiencia callejera de Nueva York”

Renato Stabile: Ustedes escucharon que supuestamente El Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría ese tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico. Sólo te estoy pidiendo que uses tu inteligencia callejera de Nueva York.

2:05 PM | Renato Stabile: “TH obviamente es Tommy Hilfiger”

Renato Stabile dijo que “nadie pediría cocaína Tony Hernández” en alusión a las siglas TH. Para el abogado de Juan Orlando Hernández esto significa Tommy Hilfiger. Renato Stabile: No recibes una carta 5K por decir la verdad. Lo obtienes por brindar asistencia sustancial... ¿El “TH” de la cocaína? Obviamente es Tommy Hilfiger. Nadie pide “cocaína Tony Hernández”.

2:01 PM | Exfiscal Leónidas Rosa Bautista: “Es una profunda tristeza, vimos a JOH crecer con su padre”

El exfiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista, se mostró con tristeza en relación al juicio que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández. “Es una profunda tristeza, vimos crecer a Juan Orlando Hernández junto a su padre, no somos extranjeros”, dijo Rosa en entrevista a HRN.

1:52 PM | Renato Stabile: “Estos testigos enfrentan cadena perpetua más treinta años”

Renato Stabile cuestionó la credibilidad de los testigos de la Fiscalía manifestando que estos enfrentan una pena de cadena perpetua más treinta años de prisión. El abogado de Juan Orlando Hernández también resaltó ante el jurado que estas personas cometieron varios crímenes. Renato Stabile: Un hombre que se está ahogando agarrará hasta la punta de una espada. Estos testigos se enfrentan a cadena perpetua más treinta hasta que entreguen. ¿Cuántos asesinatos son demasiados? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? 50? 200? Si el resultado no tiene impacto en su sentencia, ¿por qué fueron sentenciados después?

1:48 PM | Renato Stabile: “Testigos fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación”

Renato Stabile cuestionó a los testigos de la Fiscalía y señaló que estos fueron entrenados para hablar de sus acuerdos de cooperación con la DEA. También señaló que los narcotraficantes que testificaron se entregaron a las autoridades porque Juan Orlando Hernández iba detrás de ellos. Renato Stabile: Dicen que todos se entregaron a Estados Unidos. Pero lo hicieron porque sabían que el señor Hernández venía de ellos. No sólo se subieron a Jet Blue. Era un avión de la DEA, con grilletes en las piernas. Fueron capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación. Renato Stabile: Alex Ardon tuvo una pelea en la cárcel y un celular en la cárcel, no le pasó nada. Dijo que necesitaba el teléfono para llamar a su familia, ¿en serio? Tienen un teléfono para eso. El celular es para ordenar hits. ¿A quién estaba llamando?

1:44 PM | Renato Stabile: “La verdadera conspiración entre narcotraficantes para capturar a JOH”

Renato Stabile manifestó que la verdadera conspiración que ha quedado demostrada en este juicio es la que hicieron narcotraficantes para que Juan Orlando Hernández fuera capturado. Renato Stabile: Usaron a Leo Rivera para tenderle una trampa a Fabio Lobo. La verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a JOH. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando.

1:29 PM | Continúan argumentos de cierre de Renato Stabile

Renato Stabile: ¿Los cooperadores y sus asesinatos? Todos conocéis la cita de Maya Angelou: “Cuando alguien te muestre quién es, créele la primera vez”. El gobierno dice: Dejen sus asesinatos a un lado. Pero no puedes, no hay lugar para ponerlo.

1:23 PM | Renato Stabile cuestiona que no hayan datos de JOH en Graneros Nacionales

Renato Stabile: José Sánchez - ¿por qué estaba en la habitación? El Sr. Hernández visitó el negocio. Pero su seguridad dijo que nadie más entró a la habitación. Geovanny Fuente y los datos que supuestamente indican que estuvo en Casa Presidencial - ¿por qué no hay datos de que estuvo en Graneros?

1:18 PM | Renato Stabile dice que la Fiscalía no tenía audios y videos que incriminaran a JOH

El abogado Renato Stabile manifiesta que la Fiscalía de Nueva York no posee audios y videos que puedan incriminar a Juan Orlando Hernández. Renato Stabile: Uno esperaría ver video y audio; no tenían ninguno. Hablaremos del radar inexistente. Sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenía una agenda.

1:16 PM | Inician argumentos de cierre de la defensa de JOH

Con Renato Stabile haciendo uso de la palabra, inician los argumentos de cierre de la defensa de Juan Orlando Hernández. ¡Entra el jurado! Juez Castel: ¿Sr. Stabile? Renato Stabile: Damas y caballeros, la ciudad de Nueva York es donde crecí. Te pedí que usaras tu astucia callejera de Nueva York; no es fácil engañar a los neoyorquinos. Hay tantas cosas en este caso que te hacen rascarte la cabeza.

12:29 M | Juicio entra en receso

El día 12 de juicio contra Juan Orlando Hernández ha entrado en el receso de almuerzo. La audiencia se reanudará con los argumentos de cierre de la defensa del expresidente.

12:27 M | Culmina los argumentos de cierre de la Fiscalía

La Fiscalía de Nueva York culminó sus argumentos de cierre pidiendo al jurado declarar culpable a Juan Orlando Hernández de los tres delitos que se le acusan. El exmandatario hondureño fue acusado por tres delitos: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego y, el último, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

12:25 M | Fiscalía al jurado: “Responsabilizar a JOH, declararlo culpable”

La Fiscalía de Nueva York ha pedido al jurado declarar culpable a Juan Orlando Hernández de los tres delitos que se le acusan. Fiscalía: Pensó que podría engañar a todos haciendo algunos viajes. Pero estaba ayudando a los narcotraficantes. Juez Castel: Termine esto, por favor. Tu tiempo se ha acabado. Fiscalía: Responsabilizar a JOH. Encontrarlo culpable. Gracias.

12:23 M | Fiscalía: “JOH pensó que había engañado a todos”

La Fiscalía explica el delito de conspiración y se refirió acerca del uso de armas en este delito que se le acusa a Juan Orlando Hernández. El gobierno estadounidense remarca: “JOH pensó que había engañado a todos”. Fiscalía: Una conspiración es un acuerdo en cualquier forma. No es necesario que sea un contrato. La conspiración de las armas, ya sea que dos o más personas acordaran usarlas para drogas. Para el lugar, JOH fue llevado al aeropuerto del condado de Westchester. JOH pensó que había engañado a todos.

12:20 M | Fiscalía: “Reuniones de JOH en Estados Unidos no deshacen su narcotráfico”

La Fiscalía se refirió a los viajes de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios y conversar sobre temas de seguridad. Para el gobierno estadounidense esto “no deshace el narcotráfico” que habría cometido el expresidente. Fiscalía: Ese fue el caso del gobierno. ¿El caso de la defensa? JOH testificó. Visitó Estados Unidos para reunirse con gente, claro. Nada de eso deshace su narcotráfico. El caso de la defensa no cambia nada. Ahora hablemos de los cargos. ¿Hubo un acuerdo? Sí.

12:06 M | Fiscalía: “JOH extraditó a los Valle para salvar su pellejo y enviar un mensaje”

A criterio de la Fiscalía, Juan Orlando Hernández no extraditó a los Valle con el fin de luchar contra el narcotráfico, sino que para “salvar su pellejo” y “enviar un mensaje”. Fiscalía: JOH no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas; lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. JOH y sus socios tenían un trato: los que se quedaran con JOH y no llamaran demasiado la atención, podían seguir vendiendo drogas.

11:58 AM | Fiscalía: “Arnulfo Valle era un gran narcotraficante”

La Fiscalía recuerda la fotografía de Juan Orlando Hernández con los hermanos Valle Valle y señala que Arnulfo Valle “era un gran narcotraficante”. Fiscalía: Quizás el acusado tomó muchas fotografías en el Mundial. ¿Pero Arnulfo Valle? Era un gran narcotraficante. Los Valle comenzaron a amenazar de muerte a los alcaldes. Entonces JOH comenzó a confiscar sus propiedades. Las disputas suceden.

11:55 AM | Fiscalía: “Los Valle se asociaron con JOH, pero luego él cambió”

La Fiscalía de Nueva York señala que antes de su extradición a Estados Unidos, los hermanos Valle Valle eran socios de Juan Orlando Hernández en el trasiego de drogas y luego esto cambió una vez que el acusado llegó a la presidencia de Honduras. Fiscalía: Los Valles se pusieron demasiado ruidosos. La defensa enfatizará que Valles fue extraditado por JOH. Pero considere la línea de tiempo. Se asociaron con JOH y luego cambió. En 2010 - ya vieron esta foto, Arnulfo Valle y JOH en el mundial, JOH dijo que no se acordaba.

11:48 AM | Fiscalía: “Geovanny Fuentes estaba protegido por JOH

La Fiscalía asegura ante el jurado que Juan Orlando Hernández brindaba protección a Geovanny Fuentes en sus actividades delictivas. Fiscalía: JOH te dijo que nunca conoció a Geovanny Fuentes. Pero sus hijos estaban en fotos con JOH. José Sánchez no es un narcotraficante. Lo respalda Lionel Rivera. Escuchaste cómo Geovanny Fuentes torturó y luego mató a un policía. Estaba protegido por JOH.

11:44 AM | Fiscalía: “JOH no pudo admitir que Geovanny Fuentes estuvo en Casa Presidencial”

Basándose en registros telefónicos, la Fiscalía sostiene ante el jurado que Juan Orlando Hernández no pudo admitir que Geovanny Fuentes estuvo en Casa Presidencial y aseguró que ambos eran socios en el narcotráfico. Fiscalía: El teléfono celular de Geovanny Fuentes fue incautado en 2020; en él, Casa Presidencial en 2019. En el estrado, JOH no pudo explicarlo, no pudo admitir que estuvo en Casa Presidencial esos días. Y los hijos de Geovanny con JOH - eran socios.

11:40 AM | Fiscalía: “CC-4 es Juancho”

La Fiscalía también se refiere a algunos diálogos en donde José Sánchez habla de personas que tenían grabaciones que fueron asesinadas y se refieren al apodo con el que Juan Orlando Hernández era conocido por amigos cercanos; “Juancho”. Fiscalía: José Sánchez entregó grabaciones a dos personas, quienes luego fueron asesinadas. José Sánchez les contó que Geovanny Fuentes tenía una metralleta verde; Su hijo preguntó: Amigo, ¿cómo saben lo de la pistola verde? Y: “Están todos. CC-4 es Juancho”.

11:37 AM | Fiscalía: “Si le creen al testigo José Sánchez, JOH es culpable”

La Fiscalía refuerza el testimonio de José Sánchez, alias “El Contador”, quien presuntamente presenció reuniones entre Juan Orlando Hernández y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez. Fiscalía: Si le cree a José Sánchez, el acusado es culpable. Dos encuentros privados entre JOH y Geovanny Fuente Ramírez, un narcotraficante. De los encuentros con Fuad Jarufe, describió detalladamente la escena. JOH dijo: “José, cámbiame esto” y removió su bebida.

11:33 AM | Fiscalía: “La única diferencia entre JOH y los testigos es que él era un político”

Luego de que Juan Orlando Hernández calificara a los testigos de la Fiscalía de “mentirosos profesionales”, la parte acusadora señala que ellos estuvieron presentes en reuniones y que son “narcotraficantes profesionales”. Asimismo, la Fiscalía indica que lo único que diferencia a Hernández de los narcotraficantes confesos es que él es un político hondureño. Fiscalía: No les pedimos que aprueben lo que hicieron estos hombres. Pero estaban allí, en El Paraíso, en Casa Presidencial. JOH los llamó mentirosos profesionales. Eran narcotraficantes profesionales, como el acusado. La única diferencia es que JOH era un político.

11:30 AM | Fiscalía: “Fabio Lobo fue arrestado en Haití en 2015, cuando abandonó el paraguas de protección de JOH”

La Fiscalía señala que Fabio Lobo fue arrestado en Haití en 2015 cuando se encontraba lejos del “paraguas de protección” de Juan Orlando Hernández. Fiscalía: Fabio les dijo lo grande que era la bolsa de dinero. Escuchaste la llamada interceptada de 2015... Fabio Lobo ayudó a los Cachiros a mover drogas, usando su equipo de seguridad y armas, juegos de rol... Fabio fue arrestado en Haití en 2015, cuando abandonó el paraguas de protección de JOH.

11:22 AM | Fiscalía expone sobornos que habría recibido JOH para su campaña

La Fiscalía continúa exponiendo ante el jurado los diferentes sobornos que habría recibido Juan Orlando Hernández para su campaña política. Fiscalía: Estaban los 200,000 dólares para Hilda en el helipuerto. Y los otros 250,000 dólares. Fabio te dijo que se reunió con Tony Hernández en la gasolinera, tomó un refrigerio y luego vio a Wilson. Está en los libros de contabilidad de drogas, con las iniciales del acusado.

11:20 AM | Fiscalía: “El propio Chapo donó un millón de dólares a la campaña de JOH”

La Fiscalía sostiene ante el jurado que Joaquín “El Chapo” Guzmán dio un millón de dólares a la campaña de Juan Orlando Hernández en 2013. Fiscalía: El propio Chapo donó 1 millón de dólares a la campaña de JOH. “Luis Pérez” te contó de dónde vino, lo comentó con Arnulfo Valle. Ya escuchaste de Fabio Lobo lo de la cena con JOH & Cinco, hablaron de un avión lleno de drogas. JOH le pidió que “sea discreto”.

11:18 AM | Ana García comparte mensaje que dejó JOH el día de su extradición

Mientras se desarrolla la presentación de argumentos de cierre, Ana García de Hernández ha publicado en su cuenta de X el mensaje de Juan Orlando Hernández previo a ser extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022.

11:14 AM | Fiscalía: “Protegía cocaína de Tony Hernández, entonces de El Chapo”

En sus conclusiones, la Fiscalía manifiesta que Juan Orlando Hernández protegió envíos de cocaína de Juan Antonio “Tony” Hernández, quien trabajaba para el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fiscalía: Alex Ardon era alcalde. Protegió la cocaína de Tony Hernández, entonces de El Chapo. Movió 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos porque el acusado lo protegió. Con El Chapo trabajaron: Ardón, Tony y Pineda, primo de JOH.

11:10 AM | Fiscalía: “JOH cometió crímenes contra Estados Unidos”

La Fiscalía asegura ante el jurado que Juan Orlando Hernández cometió crímenes contra Estados Unidos al presuntamente haber sido parte de una conspiración para el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego. Fiscalía: El acusado cometió crímenes contra Estados Unidos. La cocaína proviene de Colombia. Honduras está en el tintero, es lucrativo. Había camiones blindados transportando cocaína por Honduras. El acusado lo sabía. Fue un gran negocio.

11:07 AM | Fiscalía: “JOH dijo que todos los políticos hondureños hacen viajes de droga, excepto él”

La Fiscalía sigue arremetiendo contra Juan Orlando Hernández. Ahora señala que el expresidente dijo que todos los políticos hondureños hacían viajes con el aval del narcotráfico, a excepción de él. Fiscalía. Admitió que visitó a Fuad Jarufe... que su hermana Hilda trabajaba para su campaña. Dijo que todos los políticos hondureños hacen viajes de droga. Excepto él, afirma. La foto en el Mundial con Arnulfo Valle - preguntan si JOH dice la verdad. No aguanta.

11:05 AM | Fiscalía: “JOH usó a la Policía y al Ejército hondureño, y sus armas”

La Fiscalía de Nueva York señala al jurado y al juez Kevin Castel que Juan Orlando Hernández usó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en la conspiración para traficar drogas que hoy lo tiene enfrentando a la justicia de Estados Unidos. Fiscalía: Los cargos son tráfico de drogas y armas. El umbral es de cinco kilos de cocaína. Sabes que fue mucho más. JOH usó a la policía y al ejército hondureños, y sus armas... Hoy viste a JOH allí arriba. Confirmó que fue a la fiesta de Moncho Lobo...

11:03 AM | Ana García: “Juan Orlando es inocente, pronto volverá”

La ex primera dama, Ana García de Hernández, se ha pronunciado tras el testimonio de Juan Orlando Hernández y asegura que su esposo “es inocente” y pronto “volverá”. En la publicación de su cuenta de X, García muestra fotografías del expresidente junto a altos funcionarios de Estados Unidos.

10:59 AM | Fiscalía: “JOH estaba dando refugio a los narcotraficantes que lo mantenían en el poder”

La Fiscalía sigue con sus argumentos de cierre asegurando que Juan Orlando Hernández “brindó refugio” a narcotraficantes que lo mantenían en el poder en Honduras. Fiscalía: Intentó venderte la misma mentira, ayer y esta mañana. El acusado le dijo que nadie está por encima de la ley. Los traficantes a los que se enfrentó fueron los que amenazaron con exponerlo. Estaba dando refugio a los traficantes que lo mantenían en el poder.

10:57 AM | Fiscalía: “JOH enviaba toneladas de cocaína, por eso hoy estamos aquí”

Continuando con sus argumentos de cierre, la Fiscalía manifiesta que Juan Orlando Hernández “enviaba toneladas de cocaína” a Estados Unidos, subrayando que por esta razón hoy se encuentran en este juicio. Fiscalía: Ya escuchaste cómo lo hizo: sobornos, dinero de la droga de algunos de los mayores narcotraficantes del mundo. Protestó contra ellos con el poder del Estado y mientras tanto enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por eso estamos aquí hoy.

10:55 AM | Fiscalía: “Juan Orlando Hernández es un narcotraficante a gran escala”

Iniciando los argumentos de cierre, la Fiscalía ha definido al acusado Juan Orlando Hernández como un “narcotraficante a gran escala”. Juez Castel: Ahora escucharemos los argumentos finales. Fiscalía: El acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante, a gran escala. Abusó de su poder para, como él mismo lo expresó, meter las drogas en las narices de los gringos, y ellos no se dieron cuenta.

10:53 AM | Fiscalía retira cargo de “evitación consciente”

Han vuelto. Juez Castel: Estoy preparado para pronunciarme sobre el cargo de evitación consciente... Fiscalía: Lo retiramos. Raymond Colon: Nos oponemos al “a/k/a JOH” en la acusación del juicio. Juez Castel: Anulado. Traiga al jurado. ¿Algún caso de refutación? Fiscalía: No.

10:31 AM | Día 12 de juicio entra en receso

Con el final del testimonio de Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castel ha concedido un nuevo receso en la sala de juicios.

10:30 AM | Culmina contrainterrogatorio de la defensa de JOH

El contrainterrogatorio de la defensa a Juan Orlando Hernández ha culminado con las preguntas de Raymond Colon al expresidente. El juez Kevin Castel decretó un nuevo receso.

10:27 AM | JOH niega haber cometido los delitos por los que es acusado en Estados Unidos

Juan Orlando Hernández ha negado haber cometido los delitos por los que es acusado por Estados Unidos en el juicio que enfrenta. El exmandatario hondureño fue acusado por tres delitos: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego y, el último, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Raymond Colon: ¿Cometió usted los crímenes de la acusación, señor? JOH: No. Raymond Colon: Nada más. Juez Castel: Nos tomaremos un descanso.

10:24 AM | JOH dice que solo tenía sus casas en Tegucigalpa y en Gracias al momento de ser extraditado

El expresidente Juan Orlando Hernández dijo que solo contaba con sus casas en Tegucigalpa y Gracias, Lempira, al momento de ser extraditado hacia Estados Unidos. Raymond Colon: ¿Cuántas casas tenía usted al momento de su extradición? JOH: Solo dos: Tegucigalpa y Gracias. Raymond Colon: ¿Cuántos vehículos tenía? Fiscalía: ¡Objeción! Más allá del alcance del contrainterrogatorio. Juez Castel: Sostenido.

10:17 AM | JOH hizo uso de la frase “nadie está por encima de la ley”

De acuerdo con el reporte de Eduardo Solano, periodista de EL HERALDO en Nueva York, el expresidente Juan Orlando Hernández utilizó en varias ocasiones su famosa frase “nadie está por encima de la ley”, principalmente a la hora de referirse a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien paga una condena de cadena perpetua por narcotráfico.

10:14 AM | JOH niega haber recibido a Geovanny Fuentes en Casa Presidencial y habla de bienes confiscados a “Tony” Hernández

Juan Orlando Hernández niega haber recibido en Casa Presidencial al narcotraficante Geovanny Fuentes y señaló que los bienes que directamente pertenecían a Juan Antonio “Tony” Hernández fueron confiscados en su gobierno tras ser declarado culpable en Estados Unidos. Raymond Colon: ¿Recibió al señor Geovanny Fuentes en Casa Presidencial? JOH: No. Y no lo conozco. Raymond Colon: ¿Los bienes de Tony Hernández fueron demandados bajo su administración? JOH: Los que él poseía directamente, sí.

10:09 AM | Raymond Colon muestra a JOH una foto exhibida por la Fiscalía

El abogado Raymond Colon muestra a Juan Orlando Hernández una foto exhibida por la Fiscalía. La imagen sería de Casa Presidencial. Raymond Colon: Esta exhibición del gobierno, ¿la reconoce? JOH: Sí. Se está tomando en la Casa Presidencial. Raymond Colon: ¿Cuál es el significado de la habitación? Fiscalía: Objeción, relevancia. Juez Castel: Sostenido. Raymond Colon: ¿Para qué se utiliza? JOH: Ceremonial. Para VIP.

10:07 AM | JOH siguió la trayectoria del jurado desde su ingreso hasta que tomaron asiento

De acuerdo con el reporte de Eduardo Solano, enviado especial de EL HERALDO en Nueva York, Juan Orlando Hernández siguió con su mirada la trayectoria del jurado desde el momento en que sus miembros ingresaron a la sala de juicios hasta que tomaron asientos para presenciar el día 12.

10:02 AM | Eduardo Solano nos informa desde Nueva York

9:53 AM | JOH: “Después de que presioné por la extradición las pandillas intentaron matarme”

Juan Orlando Hernández habla acerca de la Ley de Extradición y manifestó que al presionar por su extradición “fue amenazado por pandillas y narcotraficantes”. Se acabó el receso de estiramiento. Raymond Colon: Sr. Hernández, hábleme sobre la Ley de Extradición JOH: Después de que lo presioné, las pandillas intentaron matarme. Raymond Colon: ¿Conocía usted el pedido de extradición de Mario Cálix? JOH: A través de los medios, sí.

9:45 AM | Roy Santos: “Valiente decisión de JOH al dar ese paso firme en la Corte de Nueva York para dar su testimonio”

El pastor evangélico, Roy Santos, calificó de “valiente” la decisión de Juan Orlando Hernández de subir al estrado a testificar en el juicio que enfrenta en Nueva York. “Valiente la decisión del expresidente Hernández al dar ese paso firme en la corte de NY para dar su testimonio — con ello, le vuelve a mandar el mensaje a EEUU, a Honduras, a sus acusadores y a todo el mundo: que es INOCENTE. Pero más fue la CONTUNDENCIA de su testimonio, con el que supo cubrir esas lagunas que dejaron los testigos de la fiscalía; y la SOLVENCIA de su carácter para manejar el momento y no permitir que lo desubicaran”, escribió en su cuenta de X. “Magistral la manera que la defensa supo ubicar ayer y este día a sus testigos previos al expresidente, que si no lo hicieron intencional, entonces fue la mano de Dios. Más de algún miembro del jurado interpretó esa estrategia: Los generales expusieron temas que vinieron a ser un respaldo poderoso al testimonio que después daría el expresidente”, agregó.

9:39 AM | Fiscalía culmina contrainterrogatorio a JOH

La Fiscalía ha culminado el contrainterrogatorio al expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario negó haber recibido sobornos de narcotraficantes y tildó de mentiroso al narco Alexander Monroy Murillo, exmiembro del Cartel de Sinaloa. Fiscalía: Y a “Luis Pérez” (Alexander Monroy Murillo), ¿lo escuchaste testificar sobre sobornos? JOH: Estos son unos mentirosos. Fiscalía: ¿Eres el único que dice la verdad? JOH: No recibí dinero de ellos. Fiscalía: No más preguntas. Raymond Colon: ¿Puedo tener un descanso? Juez Castel: Estiramiento.

9:36 AM | JOH dice que Fabio Lobo “es un mentiroso” y que testimonio de José Sánchez “es falso”

Juan Orlando Hernández tildó a Fabio Lobo de “mentiroso” y dijo que José Sánchez, primer testigo de la Fiscalía, brindó un testimonio falso al afirmar que Geovanny Fuentes le dio un soborno. Fiscalía: ¿Te enteraste cuando Fabio Lobo dijo que te sobornó? Raymond Colon: ¡Objeción! Juez Castel: Anulado. JOH: Escuché 3 versiones. Es un mentiroso. Fiscalía: ¿Escuchaste a José Sánchez decir que Geovanny Fuentes Ramírez te dio un soborno? JOH: Eso fue falso testimonio, señor.

9:32 AM | JOH niega haberle asignado Guardia de Honor a “Tony” y califica a “Chande” Ardón de “mentiroso profesional”

Juan Orlando Hernández negó haberle asignado miembros de la Guardia de Honor presidencial a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández y a su vez definió a Alexander Ardón como un “mentiroso profesional” por afirmar que le dio sobornos. Fiscalía: Usted testificó que usted y Tony no eran cercanos, ¿verdad? JOH: Nos separan 10 años. Fiscalía: ¿Pero usted le asignó su Guardia de Honor Presidencial? JOH: No señor. Fiscalía: ¿Recuerdas que Alex Ardón te dijo que te sobornó? JOH: Es un mentiroso profesional.

9:25 AM | JOH: “Nunca supe que Tony fuera narcotraficante”

Juan Orlando Hernández señaló que respetó en todo momento la presunción de inocencia de Juan Antonio “Tony” Hernández y negó saber que su hermano era narcotraficante. Fiscalía: ¿No dijiste dimitir? JOH: Hay presunción de inocencia. Fiscalía: ¿Tony Hernández fue arrestado en Miami en 2018? JOH: Fue allí sin importar cuál sería el resultado. Fiscalía: ¿Después de su detención usted negó que fuera narco? JOH: Nunca supe que él era.

9:18 AM | JOH: Le dije a Tony que no podía buscar la reelección hasta que eso se aclarara”

Juan Orlando Hernández mencionó que le dijo a Juan Antonio “Tony” Hernández que no podía buscar la reelección como diputado en las elecciones de 2017 hasta aclarar sus problemas con la justicia de Estados Unidos. Fiscalía: Dijiste que le dijiste a Alex Ardón que no podía postularse para alcalde debido a los rumores en los medios. ¿Le pidió a Tony que renunciara como miembro del Congreso? JOH: Cuando buscó la reelección, le dije que no podía hasta que eso se aclarara.

9:15 AM | JOH: “Le dije a Tony que consiguiera un buen abogado y fuera a negociar con la DEA”

El expresidente Juan Orlando Hernández dijo desconocer el por qué su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, era buscado por narcotraficantes y manifestó que en su momento le dijo que consiguiera un buen abogado para negociar con la DEA. Fiscalía: Reuniones donde le pedían participar en el narcotráfico, ¿no? JOH: No lo sabía. Lo buscaban, no sé por qué. Le dije: Conseguite un buen abogado y andá a negociar con la DEA de Estados Unidos. Lo cual hizo.

9:05 AM | Hijo de Juan Orlando Hernández: “Dios está en el estrado con mi padre”

Juan Orlando Hernández García, hijo del expresidente Juan Orlando Hernández, escribió esta mañana en su cuenta de Instagram que “Dios acompaña a su padre” en este momento en que el exgobernante se encuentra en el estrado dando su testimonio ante la justicia estadounidense.

8:59 AM | JOH confirma que “Tony” Hernández se reunía con narcotraficantes

Juan Orlando Hernández ha dicho que tenía conocimiento de que su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, sostenía reuniones con narcotraficantes. “Estaba en reuniones”, dijo el exmandatario a la hora de ser consultado por la Fiscalía. Fiscalía: ¿No sabías que los Valle dijeron que tu hermano traficaba drogas con Alex Ardón? JOH: No lo recuerdo. Fiscalía: Fue en los medios, ¿no? JOH: No lo recuerdo, señor. Fiscalía: ¿Nos dijeron que Tony socializaba con narcotraficantes? JOH: Estaba en reuniones.

8:49 AM | JOH dice que pidió al MP investigar a “Tony” Hernández cuando surgieron rumores de su vínculo con el narcotráfico

Juan Orlando Hernández afirmó que instó al Ministerio Público a llevar a cabo investigaciones contra Juan Antonio “Tony” Hernández luego de que surgieran los primeros rumores de sus vínculos con el narcotráfico. Fiscalía: ¿Apareces en estas dos fotos? JOH: Sí, señor. Fiscalía: ¿Reconoces la habitación a la que los llevan? JOH: Sí. Fiscalía: ¿Tu hermano Tony, se convirtió en miembro del Congreso? JOH: Sí. Fiscalía: ¿Dice que lo remitió para que lo procesaran? JOH: Cuando surgieron los rumores.

8:45 AM | Inicia el día 12 de juicio, continúa testificando JOH

Con la entrada del jurado, da inicio el día 12 del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En este momento el expresidente se encuentra testificando en el contrainterrogatorio de la Fiscalía. ¡Todos levántense! Juez Castel: Vamos a marcar la acusación del juicio como Prueba judicial 6 y la hoja del veredicto como Prueba 7. Traiga al jurado. ¡Entra el jurado! Juez Castel: Señor Hernández, todavía está bajo juramento. Fiscalía: Sigamos con Casa Presidencial.

8:34 AM | Mike Vigil: “Juan Orlando está frito”

El exagente de la DEA, Mike Vigil, manifestó que el expresidente Juan Orlando Hernández “está frito” luego de su testimonio ante la Fiscalía de Nueva York. “Ya el exmandatario Hernández está frito, porque no tiene relevancia sus declaraciones cuando menciono que se reunió con personajes de EUA, los fiscales tienen un éxito del 98% en ganar estos casos”, explicó Vigil.

8:10 AM | Raymond Colon ingresa a la Corte del Distrito Sur

El abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Raymond Colon, arribó hace algunos minutos a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Colon se refirió a algunos detalles del proceso que se llevará a cabo este día.

8:05 AM | Jeff Ernst: “Si el jurado queda convencido que Tony fue narco y que JOH lo protegió es suficiente para culparlo”

El periodista estadounidense, Jeff Ernst, manifestó este miércoles que si el jurado queda convencido de que Juan Antonio “Tony” Hernández fue narcotraficante y que Juan Orlando Hernández lo protegió, será suficiente para que el jurado declare culpable al expresidente.

Día 12 de juicio contra Juan Orlando Hernández inicia a las 8:30 AM

El día 12 del juicio de Juan Orlando Hernández inicia este miércoles -6 de marzo- a las 8:30 AM, hora de Honduras. La audiencia comenzará con la continuidad del testimonio del expresidente de Honduras.