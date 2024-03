Dios estuvo con Juan Orlando Hernández en el estrado, según Roy Santos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre si es o no declarado culpable por narcotráfico o ser uno de los capos más poderosos en la historia moderna, para el pastor evangélico Roy Santos , Juan Orlando Hernández ( JOH ) es inocente y hasta es acompañado por Dios .

“Magistral la manera que la defensa supo ubicar ayer y este día a sus testigos previos al expresidente, que si no lo hicieron intencional, entonces fue la mano de Dios. Más de algún miembro del jurado interpretó esa estrategia: Los generales expusieron temas que vinieron a ser un respaldo poderoso al testimonio que después daría el expresidente”, escribió el religioso su red social de X.

Santos afirmó que (JOH) al subir al estrado “vuelve a mandar el mensaje a EEUU, a Honduras, a sus acusadores y a todo el mundo: que es inocente.

”Pero más fue la contundencia de su testimonio, con el que supo cubrir esas lagunas que dejaron los testigos de la Fiscalía; y la solvencia de su carácter para manejar el momento y no permitir que lo desubicaran”, agregó.

Siguió externando que “unos opinan que no hubiera testificado — y si no lo hubiera hecho, dirían que por qué no lo hizo. Lo que estoy seguro es que el expresidente estuvo en ese estrado de la mano de Dios. Su testimonio coincidió con el de los dos generales que le antecedieron”.

Cuestionó que “la cantidad de objeciones que estorbaron durante el testimonio del expresidente, no le impidió para que astutamente metiera los temas que quería que el jurado escuchara”.