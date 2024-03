Defensa pide al jurado no responsabilizar a JOH por lo que “Tony” hizo en el narcotráfico

Entre la conclusión de la defensa de JOH, un punto toral es tratar de convencer el jurado que cuando el Hernández fue mandatario no se vinculó con su hermano.

“Y Tony Hernández - ¿A JOH le importa? Seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo”, planteó Renato Stabile.

“Quieren que piense que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron... ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho”, sostuvo Stabile, nativo de Estados Unidos.

Después de estas invención con la que se intentó desbaratar los argumentos de la Fiscalía, el juicio se fue a un breve descanso.

En tanto, el hermano del presidente de Honduras y exdiputado nacionalista, fue condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos u justamente a finales de este mes cumple tres años de conocer su condena.

Tras los alegatos, este mismo día, el juez Kevin Castel daría orden al jurado para comenzar a deliberar.

Entre tanto, el exmandatario hondureño fue acusado por tres delitos: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego y, el último, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.