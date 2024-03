Ana García: “Juan Orlando me dijo que agradeciera sus oraciones”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama, Ana García se pronunció previo a la deliberación del jurado donde reveló que tuvo una llamada telefónica con el expresidente (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández.

En dicha comunicación, García compartió que realizaron una oración juntos y pidió que agradeciera a los hondureños “sus oraciones” para que el exmandatario hondureño sea declarado “no culpable” de los cargos que se le imputan.

“Oramos juntos y me pidió les agradezca cada una de sus oraciones por su vida. Dios esta en control y su verdad no puede ser ocultada nunca”, expresó García en su cuenta de X.

Además la publicación se vio acompañada con una fotografía junto a su familia e hijos.

La esposa de Hernández terminó con el siguiente mensaje religioso: ”Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante Él; y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios.“ Daniel 6:21-23 LBLA