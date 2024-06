Ana García dice estar preocupada al no saber nada de JOH desde hace tres días

Según informó la esposa del exmandatario, Hernández sufrió una lesión en su pantorrilla, cuyo dolor llegó al pie, aproximadamente dos semanas atrás. A su vez, denunció que no fue atendido a tiempo, sino hasta diez días después.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández , manifestó que ella y su familia están muy preocupados porque desde el lunes 3 de junio no han vuelto a tener información sobre su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) .

“Eso es parte de un sistema prácticamente de tortura para una persona no tener derecho a ver la luz del sol. Son situaciones muy difíciles que nosotros siempre creemos que es parte de toda una injusticia y una trama que se ha establecido en contra de mi esposo”, expresó.

Además de la tardía atención médica que expone la ex primera dama, también reprochó que a JOH no le permitan ver la luz natural, estando 24 horas bajo luz artificial, aseguró García.

“Hemos tratado de investigar, pero no hay información. De hecho, llamamos ayer para consultar. Le hemos pedido al abogado Renato Stabile, que haga las investigaciones pertinentes para saber qué es lo que está pasando”, agregó.

“A pesar de haber pedido oportunamente asistencia médica, no le fue otorgada. Tuvo que soportar un dolor intenso que se le inflamara su pie”, aseveró.

Ante ello, Ana García sostiene que el juez estadounidense no fue parcial en el juicio que se desarrolló desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo de este año.

“El juez Castel va a dictar una sentencia, una sentencia que él desde antes de que Juan Orlando se sentara ahí, él ya conocía de antemano, porque siempre hubo un prejuzgamiento contra Juan Orlando. No se le permitió presentar las pruebas que se llevaban, no se le permitió presentar los testigos, no se le permitió una defensa como debió de haberse permitido con el tiempo para que el abogado se preparara”, criticó.

De acuerdo a los fiscales estadounidenses, Hernández podría enfrentarse a una condena mínima de 40 años hasta una máxima de cadena perpetua.