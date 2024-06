Ana García envía carta a Kevin Castel: “Creo que usted será cruel en su sentencia”

En la carta, la ex primera dama de Honduras aseguró que a Hernández lo han tratado como “un prisionero de guerra aislado en una celda para terroristas”, asimismo acusó a Castel de dejar a su esposo en “indefensión” porque no se le permitió ejercer un verdadero derecho a defenderse, negando incluso que presentara a testigos expertos.

“Cómo es posible que usted permitiera ante su vista y paciencia que la testigo de la DEA, Jennifer Taul, mintiera sobre las cifras de un supuesto aumento del tránsito de la droga, cuando toda la evidencia documental de los mismos informes del gobierno de su país dicen lo contrario. Usted mismo dio instrucciones al jurado basadas en aseveraciones incorrectas de la fiscalía y no quiso enmendar su error”, afirmó la precandidata presidencial.

Asimismo, Ana García manifestó que no duda que Castel será “cruel” en su sentencia contra su esposo. “Desde hace mucho tiempo en su mente ya había juzgado a mi esposo y lo había condenado. Pasta usted y los fiscales son estrellas que se ponen en su pecho con orgullo por la injusticia que han cometido. Para nosotros, como familia y como nación, es muy triste, duro, difícil”.

Según detalló la aspirante a la presidencia de Honduras, su misiva tiene el objetivo de dejar claro que el sistema judicial de ese país ha logrado “premiar a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos”.

“Las verdaderas razones por las que mi esposo fue acusado no son porque sea un co-conspirador, eso es lo más estúpido que alguien que conoce a Juan Orlando pueda pensar de él. Jamás, nunca, la mayoría del pueblo hondureño hoy reconoce que el país más desarrollado del mundo no pudo presentar pruebas materiales, evidencia real, como grabaciones, videos, récords financieros, ninguna prueba científica. Nada, nada. El país con la mejor inteligencia en seguridad no presentó nada. Es absurdo, es cruel, es una tremenda injusticia. Y hoy quiero decirle por qué. Porque no tienen nada contra Juan Orlando, todo se basa en una negociación geopolítica, donde sectores oscuros de la DEA que tenían control del tráfico de drogas en la región no estuvieron de acuerdo con las políticas que implementó mi esposo”, sostuvo García de Hernández.