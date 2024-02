Abogada hondureña aconseja a Juan Orlando Hernández escuchar a testigos de la Fiscalía

Según la investigadora, esa teoría de que la defensa no tiene acceso a pruebas y evidencia “yo no la creo, porque la fiscalía ha informado a la corte de cada entrega, de cada producción del material y de las entregas a la defensa, entonces yo no me creo eso de que no estaban las pruebas listas y que se debe esperar”.

“Pienso más bien que tanto la corte como el juez Kevin Castel están cuidando el proceso”, aseveró.