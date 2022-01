Hija de Xiomara Castro: Hoy es "un día histórico para el pueblo hondureño"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Y decirte niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa... con tus ojos me anunciabas, que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente, con tus ojos me anunciabas"...

Al ritmo de la 'Malagueña Salerosa' y con una sonrisa inevitable en su rostro, la diputada Xiomara Hortensia Zelaya -mejor conocida como la 'Pichu'- fue captada por EL HERALDO a solo horas de tomar posesión su madre, Xiomara Castro de Zelaya.

Esa alegría que dejó al descubierto con el ambiente festivo y de victoria a bordo del automóvil que conducía, quedó constatada a través de sus palabras: Hoy es "un día histórico para el pueblo hondureño, la primera mujer presidenta de Honduras" toma este jueves el poder del país tras 12 años de lucha en las calles.

Además, significa "una gran esperanza para este pueblo que tanto ha sufrido", dijo Zelaya a este rotativo.

Al ser interrogada sobre su sentir tras la llegada de Kamala Harris y de muchos dignatarios al territorio nacional expresó que ese respaldo internacional "para este país que tiene una alta necesidad, altos niveles de endeudamiento, de pobreza, de miseria, situación de migración agravada por las condiciones sociales y económicas, es un aliento de esperanza para nuestro país; para que presten atención a las condiciones que estamos viviendo, sus causas, especialmente luego del golpe de Estado, del 28 de junio de 2009".



"Cada una de las acciones que ha montado esta dictadura, que han fraguado fraudes, golpes, que han reprimido a nuestro pueblo, que han convertido al Estado en un enemigo del pueblo hondureño, esas condiciones nos permiten que a través del apoyo de los organismos internacionales, especialmente de nuestros aliados estratégicos podamos lograr grandes proyectos, especialmente la readecuación de la deuda que tanto necesitamos", agregó.



Finalmente, concluyó diciendo que ser la hija de la primera presidenta mujer de Honduras conlleva "una gran responsabilidad y un enorme compromiso, así se siente".

