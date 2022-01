Choco Lozano: "Nos duele a todos ver a la Selección en esa posición"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los jugadores Antony ‘Choco’ Lozano, Bryan Róchez y Jonathan Rubio arribaron esta mañana del lunes a Honduras para sumarse a la Bicolor de cara a los partidos eliminatorios que disputarán desde esta semana.



El primero será contra Canadá (jueves), luego ante El Salvador (domingo) y más tarde frente a Estados Unidos (miércoles).



El ‘Choco’, que viene de conseguir un impotante triunfo con el Cádiz en la liga española en la lucha por la permanencia, atendió a los medios que lo esperaban en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.



¿Cómo estuvo el viaje?



‘‘Igual que siempre, complicado. Lo importante es estar aquí’’.



Disponible para la Selección pese al complicado momento



‘‘Es un honor vestir la camiseta de la Selección, estemos en la situación que estemos siempre encaramos el llamado con alegría y lo más importante es encarar los partidos con la responsabilidad que se merece e intentar terminar bien’’.



La situación de la ‘H’ en las Eliminatorias



‘‘Nos duele a todos ver a la Selección en esa posición, la idea de estos partidos es terminar dando la cara e intentar ganar los partidos que restan’’.



Alphonso Davies, ausente en Canadá



‘‘Es una ventaja que no esté un jugador tan importante, pero al final tendrán otros jugadores que intentarán hacer las cosas bien y aprovechar su oportunidad. Nosotros intentaremos acabar de lo mejor posible. Lo más importante para nosotros es terminar bien, peleando cada balón y ganando cada partido’’.



La afición



‘‘Sabemos que el público no está de parte de nosotros, lo tenemos claro, pero al final todo cambia cuando se gana un partido. Nosotros no vivimos de lo que diga la gente, para nosotros lo más importante es estar disponible para la Selección. Venimos con confianza’’.